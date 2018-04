IRC Eksis Riset di Yamaha Sunday Race

Gelaran balap Yamaha Sunday Race (YSR) 2018 telah menyelesaikan putaran perdananya akhir pekan lalu di Sirkuit Sentul, Bogor. Ajang balap satu ini melibatkan tim balap profesional, komunitas dan beragam brand aftermarket.Salah satu brand aftermarket yang terus eksis pada ajang ini adalah IRC Tire. Ban motor racikan PT Gajah Tunggal (GT) Tbk ini kembali mendukung balap yang tahun ini kembali berlangsung empat seri."Dukungan kami pada YSR bukan sebatas hubungan kerja, melainkan sudah seperti keluarga karena ban kami juga menjadi OEM untuk sepeda motor buatan Yamaha," kata Marketing & Product Development IRC Tire, Dodiyanto.Ban buatan dalam negeri ini juga menjadi ban favorit para peserta YSR, khususnya kelas komunitas. Harga jual yang terjangkau dan kualitas yang sudah teruji jadi alasan ban ini banyak digunakan, baik untuk peserta kelas 150 cc dan 250 cc."Kami juga memberi support kepada tim, mulai dari tim Yamaha Yamalube NHK IRC DID Nissin NGK Bahtera Racing, Yamaha Yamalube Oryza Nissin IRC DID KYT Racing dan terbaru Yamaha Yamalube Cargloss Mandiri Nissin IRC Racetech RT," sambung Alda Febrimora Siregar, Head of Section Head Media Communication GT.Dari seluruh varian ban khusus balap IRC, tipe Fasti 1 yang merupakan ban slick jadi yang paling banyak digunakan. Sementara itu saat mereka juga sedang melakukan riset ban baru untuk balap motor sport 250 cc.(UDA)