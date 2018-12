Yamaha Sematkan ABS di Kaki-Kaki R25

Pertanyaan banyak orang mengenai versi ABS dari Yamaha YZF-R25, akhirnya dijawab oleh pabrikan tersebut dengan meluncurkan versi sistem pengereman yang terkontrol sistem elektronik itu. Mereka menggempur akhir tahun dengan berbagai pengembangan baru. Itu mereka lakukan usai memperbaharui Aerox 155, Jupiter MX-King dan Lexi.Penambahan fitur teknologi ABS (Anti-lock Braking System) di sistem pengereman R25 generasi terbaru ini, diklaim bisa memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan kepada konsumen. Penggunaan teknologi itu dapat meminimalisir terjadinya kondisi ban selip atau terkunci ketika pengendara melakukan pengereman secara mendadak."Yamaha menjawab kebutuhan para pecinta motorsport di Indonesia dengan menghadirkan tambahan fitur berupa teknologi ABS pada R25 baru yang tidak hanya mengoptimalkan sistem pengereman pada motor, namun turut menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan,” jelas Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Yordan Satriadi, melalui keterangan resminya.Penggunaan pengereman ABS ini akan dikombinasikan dengan suspensi up side down, serta ban ukuran di depan 110/70-17. Peleknya juga menggunakan bahan alumunium alloy yang sudah diuji kuat namun tetap ringan untuk membuat berkendara tetap stabil.Dapur pacunya R25 masih menggunakan mesin 250 cc dengan tenaga 35,5 daya kuda dan torsi 23,6 nm. Mesin ini sama dengan yang digunakan oleh R25 generasi sebelumnya.Yamaha membanderol rival CBR250RR ABS ini dengan harga Rp64,6 juta (on the road Jakarta). Varian ABS menjadi varian tertinggi yang mana varian standarnya berada di angka Rp58,6 juta.(UDA)