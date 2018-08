Nippon Oil Sodorkan 'Jagoan' buat Motor Matic dan LCGC

Pertumbuhan pengguna sepeda motor di Indonesia setiap tahunnya diperkirakan mengalami peningkatan yang cukup signfikan. Model atau jenis yang banyak dipilih di didominasi oleh sepeda motor matic.Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk pelumas, Nippon Oil Indonesia meluncurkan varian pelumas terbaru, Eneos Eco Automatic 4T 10W-30 dan Eneos City Automatic 4T20W-40Head of Sales & Marketing Departemen Nippon Oil Indonesia, Bagus Herry Prasetyo, membeberkan, bahwa kehadiran dua pelumas khusus untuk motor bertransmisi otomatis itu, untuk memenuhi kebutuhan pengguna sepeda motor matic pelumas dengan viskositas 10W-30. Dengan tingkat keenceran yang disesuaikan untuk mesin motor matic modern.Bagus menambahkan, bahwa pelumas varian baru ini telah disesuaikan dengan spesifikasi API Service SJ JASO MB khusus untuk pelumas motor 4 berkubikasi 150 cc ke atas berbagai merek. Khususnya motor keluaran Jepang. Performanya diklaim membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit dan suara mesin menjadi halus.Selain peluncuran pelumas khusus motor matic, varian lainnya pelumas mobil, yakni Motor Oil 5W-30 SN dan Molybdenum Asia 10W-40 SN. Untuk tipe Motor Oil lebih diperuntukan buat mobil berusia 0-3 tahun dengan kapasitas mesin 1.000 cc - 3.000 cc. Sedangkan Molybdenum Asia 10W-40 cocok untuk jenis mobil yang brusia 4-7 tahun dengan kapasitas mesin sama.Oli buatan Nippon Oil khusus motor matic ini dipasaran bakal dilabeli seharga Rp40 ribu-Rp45 ribu per liter. Sementara pelumas untuk mobil dipasaran dibanderol Rp80 ribu-Rp120 ribu per liter.Diharapkan, semakin beragamnya varian pelumas khusus sepeda motor, akan memberikan banyak pilihan kepada masyarakat, sesuai kebutuhan, kualitas dan harga. Seperti PT Total Oil Indonesia yang juga punya varian pelumas Total Hi-Perf 4T Scooter 10W30 SL/MB, khusus sepeda motor matic.(UDA)