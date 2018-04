Dua Motor Honda Ini Cacat Pabrik?

Dua produk PT Astra Honda Motor (AHM) saat ini banyak mendapat beberapa keluhan dari penggunanya. Sepeda motor pabrikan sayap mengepak yang dikeluhkan adalah CB150R Streetfire dan All New PCX 150.Untuk CB150R Streetfire, kekuatan rangka motor ini dipertanyakan. Pasalnya sudah banyak kejadian rangka motor sport 150 cc ini patah saat digunakan, hal ini sudah terjadi sejak lama namun tidak ada tindakan dari AHM, padahal jelas ini harus di-recall.Kejadian rangka patah dan retak ini sudah banyak dibagikan di berbagai forum pengguna motor sport terlaris itu. Banyak yang membawanya ke tukang las untuk diperbaiki ada juga yang mengganti baru dengan harga Rp2,5 jutaan sampai Rp3 jutaan, belum termasuk jasa pasang.Bagian rangka yang rawan patah adalah bagian yang saling menyilang seperti huruf X, namun ada juga kejadian patah di area komstir. Motor ini mengusung rangka model teralis.Model baru tak membuat motor justru bebas dari keluhan, skuter premium terbaru All New PCX 150 juga banyak dipertanyakan, khususnya bagian shock breaker belakang. Di bagian dalam as sok dan per terlihat tidak center.Seperti yang dikeluhkan seorang pengguna bernama Suwardi pada forum pengguna skuter tersebut. Ia bahkan memposting foto shock breaker motor yang baru mendapat gelar Bike of The Year t ersebut.Bagian lain yang pernah dikeluhkan adalah posisi foot step bagian belakang yang tidak berimbang atau tinggi sebelah. Hal ini tentunya mengurangi kenyamanan di sisi penumpang yang dibonceng.Sejauh ini, cacat tersebut belum dikeluhkan pengaruhnya terhadap performa dan pengendalian motor. Namun karena banyaknya kejadian serupa, ada baiknya konsumen mengklaim garansi untuk diganti dengan sokbreker baru.(UDA)