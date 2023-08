One Make Race Yamaha Rambah Sirkuit Mandalika!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Keseruan aktivitas motorsport Yamaha selalu mengundang antusiasme tinggi dari semua pecinta Yamaha. Tahun ini pun semakin menyedot perhatian dengan kalender balapan on road One Make Race Yamaha yang untuk pertama kalinya akan dipusatkan di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat.Didukung “Restart & Rev Up Your Racing Spirit”, dua event besar populer yaitu bLU cRU Yamaha Sunday Race dan Shell bLU cRU Yamaha Endurance Festival akan digelar di sirkuit Mandalika pada tahun 2023 ini. Yamaha membuka 13 kelas untuk bLU cRU Yamaha Sunday Race dan 3 kelas di Shell bLU cRU Yamaha Endurance Festival.Agenda resmi pelaksanaan Yamaha Race Mandalika ini disampaikan oleh management PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dalam press conference yang diadakan di Tangerang, Selasa 15 Agustus 2023. ”DNA Racing sangat kuat melekat pada Yamaha dan kami selalu berkomitmen untuk mengimplementasikan hal ini dalam setiap aktivitas motorsport," ujar President Director & CEO PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Dyonisius Beti.Konsistensi ini pun kami tunjukkan saat ini melalui wadah bLU cRU bagi para penggemar Yamaha Sport, dari sisi racing di antaranya diwujudkan melalui penyelenggaraan balapan on road One Make Race yaitu bLU cRU Yamaha Sunday Race dan bLU cRU Endurance Festival yang diadakan di Mandalika."Kami mengajak pembalap, komunitas dan fans untuk ambil bagian dalam dua event tersebut, dengan semangat baru bangkit kembali untuk 'Restart & Rev Up Your Racing Spirit'. Kemeriahan aktivitas Yamaha Race Mandalika nanti bakal menjadi pengalaman baru dan memberikan manfaat guna terus maju khususnya di dunia balapan."Pelaksanaan dua seri balap inimenjadi momen yang sangat dinantikan oleh pecinta Yamaha. Barisan Pro Racer dan Private Racer siap tampil kompetitif menggunakan line up motor R Series di kelas unggulan masing-masing. Mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk meraih pencapaian terbaik dalam balapan perdana bersejarah di Mandalika.Istimewanya juga seri balap ini bakal dibuka kelas MX King 150 Open dan Aerox 155 Community. MX King 150 dan Aerox 155 adalah dua produk Yamaha yang mampu mengakomodasi persaingan kompetitif pembalap dan hobi komunitas untuk beradu di trek balap. Kesempatan spesial untuk berkompetisi diperoleh karena Yamaha menyediakan kelas tersebut di Mandalika.Jadi, tidak hanya pengusung motor R Series saja, namun pengguna Aerox 155 dan MX King 150 juga dapat unjuk gigi memperlihatkan skill dan performa mereka. Masyarakat juga dapat menikmati program sales All New R15 Connected dan R25 berhadiah spesial, yang dimulai saat berlangsungnya seri balap ini.Aktivitas lainnya juga diadakan ketika dua seri balap ini digelar di antaranya sunmori, booth exhibition, kontes modifikasi, kontes foto racing dan festival akustik.Jadwal bLU cRU Yamaha Sunday Race :Seri 1 : 19-20 Agustus 2023Seri 2 : 16-17 Desember 2023Jadwal Shell bLU cRU Yamaha Endurance Festival :21-22 Oktober 2023