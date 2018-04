Ninja 250 Baru Laris, Akrapovic Manfaatkan Momen

Distributor tunggal merek knalpot terkemuka Akrapovic di Indonesia, Sphinx Motorsport, merilis produk terbaru. Produk tersebut untuk penggunaan di Kawasaki Ninja 250 terbaru tipe Carbon dan Titanium yang keduanya merupakan jenis slip on.“Pasar Kawasaki Ninja 250 memang tidak pernah mati. Mereka selalu melakukan regenerasi dan permintaannya selalu cukup bagus. Tingginya permintaan pasar ini membuat kami tertarik merilis knalpot Akrapovic terbaru untuk New Kawasaki Ninja 250,” ujar owner Sphinx Motorsport, Budiman Terianto saat proses peluncuran di ajang pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2018 pada Sabtu (21/4/2018).Selain menawarkan tipe slip on, Akrapovic juga menawarkan optional header terpisah selain kedua pilihan tersebut. “New Kawasaki Ninja 250 adalah produk sepeda motor sport premium, sehingga sangat tepat jika dilengkapi dengan knalpot dari brand premium seperti Akrapovic,” tambah Budiman.Sphinx Motorsport membanderol harga knalpot Slip on Carbon Rp7,8 juta, Slip on Titanium Rp9,1 juta dan header opsional Rp5,6 juta. Semua material yang digunakan di knalpot Akrapovic ini menggunakan material dengan kualitas pilihan yang sudah terbukti dalam ajang balap dunia seperti Superbike dan MotoGP.Selain untuk New Kawasaki Ninja 250, Sphinx Motorsport juga memperkenalkan knalpot untuk Skutik Maxi Yamaha Tmax DX 530 berbahan Titanium dengan banderol Rp18,2 juta untuk full system.“Pemasangan knalpot ini pun mudah, cukup plug and play. Lalu bagaimana dengan klaim garansi resmi pabrikan motor yang dikatakan bisa hangus kalau ganti knalpot? Khusus untuk pemasangan di flagship Yamaha masih tetap garansinya.”Selain untuk kedua produk varian motor tersebut, mereka juga mempersembahkan knalpot Akrapovic untuk Vespa Sprint, Primavera. Desain yang unik dengan menggunakan racing material seperti carbon fibre di end-cap memberikan sentuhan racing.(UDA)