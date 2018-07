Mahasiswa UNS Ciptakan Baterai untuk Sepeda Motor

Universitas Sebelas Maret (UNS) berhasil memproduksi Lithium Ion Battery (LIB) untuk penggerak motor listrik yang hemat dan murah. Baterai untuk sepeda motor listrik ini mampu menempuh jarak 80-100 kilometer hanya dengan biaya Rp. 5.000.Baterai ini merupakan hasil dari kerja sama antara UNS dengan PT Pertamina. Senior Vice President Research & Technology Center PT Pertamina, Herutama Trikoranto, mengatakan battery cells ini akan dijadikan battery pack, antara lain ditujukan untuk sepeda motor listrik.Menurut Herutama, satu unit battery pack nanti akan memiliki kapasitas 3 kWh untuk motor listrik dengan kekuatan 5 kW atau lebih kurang setara dengan mesin motor dengan pembakaran internal berkapasitas 125-150 cc.“Kekuatan baterai mampu menjangkau jarak jauh. Untuk produksi selanjutnya baterai lithion ini akan dikirim ke ITS di Surabaya,” katanya melalui keterangan resminya.Perbandingannya sama dengan jarak tempuh sepeda motor dengan pembakaran internal yang membutuhkan bahan bakar minyak 2-3 liter. Dengan tarif listrik tertinggi saat ini Rp1.644,52 per kWh, maka untuk jarak tempuh lebih jauh dengan biaya lebih murah.“Kendaraan listrik yang didesain menggunakan battery pack itu cukup 2-3 kali pengisian ulang per minggu untuk pemakaian normal di dalam kota,” jelasnya.Herutama mengungkapkan LIB produksi Pertamina–UNS ini adalah produk battery Lithium Ion pertama karya anak bangsa yang dibuat skala demonstration plant yang siap untuk dikomersialisasikan di mana riset formulai hingga scale-up dilakukan oleh anak bangsa. Baterei ini menjadi energi yang ramah lingkungan yang menjadi pengganti energi fosil untuk kendaraan bermotor. Ini juga sejalan dengan agenda pemerintah untuk penggunakan listrik sebagai pengganti kendaraan bermotor ICE pada tahun 2040.“Baterei ini telah menjadi salah satu dukungan Pertamina untuk energi masa depan karena tren penggunaan energi fosil akan bergeser ke energi baru terbarukan,” jelasnya.(UDA)