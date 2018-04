Honda Vario 125 dan Vario 150 Terbaru Resmi Mengaspal

Dua skuter All New Vario 125 dan All New Vario 150 akhirnya resmi mengaspal, setelah dikenalkan PT Astra Honda Motor (AHM) pada siang ini, Senin (16/4/2018) di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta.Dua skuter ini merupakan produk andalan AHM, dengan penjualan setahun mencapai satu juta unit. Konsep sporty skuter tetap dipertahankan, namun secara tampilan berubah total jadi lebih agresif dan sporty."All New Vario hadir dengan ubahan total di desainnya, disertai penyematan fitur terbaik. All New Vario 150 kini dengan advance key system dan All New Vario 125 tawarkan keseimbangan performa dan konsumsi bahan bakar," kata President Director AHM, Toshiyuki Inuma.Bicara desain yang paling mencolok adalah desain lampunya. Signature lamp yang tadinya menyatu kini terpisah dengan lampu utama. Tampilannya kini jadi lebih agresif dan sepintas mirip PCX 150 terbaru.Meski begitu untuk mesin tetap mempertahankan yang lama, namun ada sejumlah perubahan. Untuk All New Vario 150 ada pembesaran dimensi kotak filter udara dan pada bagian knalpot, sehingga performa bawah hingga menengah lebih baik.Sementara untuk All New Vario 125, karena perubahan profil knalpot, maka ada seting fuel injection yang bisa diubah untuk mendapat performa lebih baik. "Vario 125 hanya itu," kata Ryoji Imai, Large Project Leader Honda Motorcycle.Soal harga, untuk All New Vario 125 CBS diangka Rp19,2 juta dan All New Vario 125 CBS ISS di angka Rp19,9 juta. Sedangkan All New Vario 150 yang hanya ada satu varian, berlabel harga Rp22,5 juta (on the road Jakarta).(UDA)