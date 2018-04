Motor Listrik T-Rex, Pakai Mesin Segaris BMW K1600

Setelah hampir 30 tahun pengembangan, akhirnya Campagna Motors mengungkapkan kendaraan roda tiga bertenaga listrik yang mereka sebut dengan T-Rex. Kehadiran motor tiga roda ini akan meramaikan kendaraan listrik yang saat ini sedang tren dan digalakkan produsen otomotif dunia.Untuk mewujudkan ciptaannya, produsen otomotif yang berbasis di Kanada, itu berkolaborasi dengan Zero MotorcyclesAutocycle. Sumber tenaga T-Rex dihasilkan dari mesin inline six BMW K1600. Kendaraan roda tiga ini diklaim sebagai inovasi dan orisinalitas baru bagi platform yang dikembangkan saat ini."Berkat kerja keras tim dan mitra kami yang berdedikasi, T-REX telah menjadi patokan untuk kinerja roda tiga," kata Presiden Campagna Motors, André Morissette seperti dilansir Rideapart.Dalam keterangan lanjutannya, mereka menjelaskan, sejauh ini motor listrik T-Rex sedang dalam tahap perencanaan karena kedua perusahaan sedang mengembangkan cara untuk mengisi powertrain Zero ke dalam chassis T-Rex yang ada tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan keduanya.“Kami sangat gembira bahwa Campagna memilih teknologi powertrain terdepan di industri kami untuk mengembangkan T-REX elektrik mereka,” kata Direktur Pengembangan Bisnis Sepeda Motor Nol Jim Callahan.Sayangya tidak disebutkan secara rinci tentang kemampuan daya jelajah T-Rex ini. Namun rencananya, prototipe pertama akan dipajang di Montreal Electric Vehicle Show, April 20-22 mendatang.(UDA)