300 Pelapak Siap Ramaikan Parjo 2018

Pasar Jongkok Otomotif (Parjo) akan kembali digelar tahun ini. Kegiatan berupa bazaar, ajang kumpul pelapak otomotif dan komunitas ini memasuki tahun ketujuh penyelenggaraan dan berlangsung di Museum Purna Bhakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada 7-8 April mendatang.Parjo 2018 akan diramaikan 300 pelapak untuk mengakomodir kebutuhan pengguna roda dua dan empat. Mereka juga menggandeng beragam komunitas otomotif serta lifestyle dengan aneka kegiatan seru.Bagian yang menarik adalah, tiga tahun terahir ini Parjo menggandeng Bukalapak.com. Associate Vice President of Marketing Bukalapak, Ari Wibowo mengatakan, otomotif merupakan kategori yang diminati di situs e-commerce tersebut."Hobi otomotif itu termasuk hobi yang unik, ada yang hobi merakit, membeli untuk koleksi bahkan dengan harga tidak murah dan susah didapatkan. Untuk itu semangat ini perlu didukung," katanya di Carburator Spring Cafe, Bintaro kemarin sore, 27 Maret 2018.Dengan menggandeng situs e-commerce tersebut, tiket masuk Parjo 2018 bisa dibeli dengan harga Rp27.500 untuk satu hari, jika on the spot Rp35.000. Pengunjung juga bisa membeli barang pelapak Parjo lewat situs tersebut."Tahun ini kami menargetkan 30.000 pengunjung, naik dari tahun sebelumnya yang 25.000. 70 persen pengunjung Parjo berasal dari Jabodetabek dan 30 persen dari daerah lain," pungkas Agus 'Gusno' Riyanto, Founder Parjo.(UDA)