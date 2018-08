Komunitas Vespa Bangga Kawal Obor Asian Games 2018

Sebanyak 17 komunitas Vespa meramaikan kirab Obor Asian Games 2018 di Jakarta. Acara ini pun mendapatkan banyak komentar positif dari para peserta kirab.Mereka yang ikut sangat antusias membawa obor api Asian Games untuk mengelilingi Jakarta, salah satunya dari ‎Vespa Rangers maupun Scooter Bee. Kedua komunitas ini mengiringi Obor Asian Games untuk wilayah Jakarta Utara.‎Salah satu koordinator di Vespa Rangers,‎ Agus, mengaku event torch relay Asian Games 2018 merupakan suatu pengalaman yang berharga. Maka dari itu, komunitas Vespa Rangers berusaha semaksimal mungkin untuk ikut berpartisipasi.Bayangkan saja, kata Agus, perhelatan Asian Games belum tentu terulang kembali dalam kurun waktu di 50 tahun mendatang. Oleh karena, anggota di komunitas Vespa Rangers berusaha menyediakan waktu untuk meramaikan kirab obor api Asian Games 2018."Acara Vespa Community for Asian Games 2018 torch relay yang kami jalankan untuk mengiringi obor api Asian Games di Jakarta Utara telah terlaksana. Ini pengalaman berharga, belum tentu 50 tahun ada lagi event seperti ini," ungkap Agus kepada Medcom.id, Sabtu (18/8/2018).Memang, lanjut Agus, banyak tenaga dan waktu yang dihabiskan oleh anggota komunitas vespa yang sering kopi darat di toko Kopi Tuku, tapi semuanya terbalaskan dengan melihat keramaian dan dukungan dari para penonton atau masyarakat yang ada di sekitar Jakarta Utara."Rasa lelah dan lapar semuanya terbayar. Kita lalui semua dengan baik kirab obor Asian Games 2018. It's Amazing, sangat luar biasa bagi kami," jelas Agus.Salah satu anggota dari Vespa Rangers, Adrian juga mengungkapkan, bahwa kirab obor Asian Games yang dilakukan komunitas vespa sangat luar biasa. Semoga acara yang seperti ini bisa menggandeng komunitas vespa kembali."Mantap, bolak-balik lepas pakai helm. Tapi terbayar dengan antusias warga yang luar biasa. Keep solid terus, satu vespa sejuta saudara," tutur Adrian.Koordinator Scooter Bee, Vina, menambahkan suatu rasa hormat yang luar biasa bisa menjadi salah satu komunitas vespa yang dapat berpartisipasi menyukseskan kirab Obor Asian Games 2018.Pengalaman yang telah dilakukan Vina tidak akan pernah dilupakan. Karena energi positif terlihat dari masyarakat yang antusias menonton dari siang hingga malam hari."Acaranya pecah banget dan disambut baik sama masyarakat sekitar. Kebayar semua lelah menunggu‎ dari siang sampai malam," tutup Vina.Komunitas yang berpartisipasi datang dari seluruh penjuru Jakarta. Mereka diantaranta, iVespa, Vespa Rangers, GTVS, Prapancan, BBC, Piaggio Lovers, Ondeweey, Scooter Bee, Velors, Stenbeii, Owner Club 946, VespaSelatan, Vespa Tebet Society, Hore Scooter, Kutu Community, SMA 6 Vespa Club, Vespa Escape, I'm Sprinter, dan Balap Keong(UDA)