New Ninja 250 Laris, Ferrox Bikin Filter Khusus

Ferrox dikenal sebagai merek filter udara aftermarket untuk mobil dan motor dengan kualitas mumpuni. Produk mereka bahkan selalu mengikuti perkembangan dunia produk otomotif terbaru.Seperti segmen motor 250 cc yang kembali hangat setelah All New Ninja 250 cc diluncurkan. Mereka pun menghadirkan dua produk penyaring udara baru, yang pertama ada filter udara untuk motor anyar tersebut. Bentuk box dan penyaring udara untuk mesin berbeda dengan Ninja 250 lawas."Frame beda, kalau yang lama dia model slot saja, nah kalau yang baru ini ada lubang untuk bautnya," kata Andy Hasten, E-Commerce Manager Primes Asia, pemegang merek Ferrox di JIExpo, Kemayoran, Jakarta kemarin, 25 April 2018.Harga filter udara untuk All New Ninja 250 ini berbanderol Rp750 ribu, dengan frame karet alam, saringan dari stainless steel 304 dan kerapatan 45 mikron. Andy menjamin aliran udara lebih lancar menuju ruang pembakaran.Produk kedua adalah filter AC untuk mobil dengan bahan karbon yang disebut Ferrox PM2.5. Filter AC kita buat karena banyak permintaan dari konsumen pengguna filter udara Ferrox, minta dibuatkan filter AC untuk kabin mobil."Produk ini kita buat di Taiwan dan baru tersedia untuk mobil Toyota dan Honda. Harga ada diangka Rp700 ribu," sambung Andy. Filter ini secara aktif menyaring bau, asap kendaraan yang masuk kabin, polukat berukuran 2,5 mikron hingga bakteri mikroskopik, dibuktikan dengan adanya alat pengukur tingkat polutif udara.(UDA)