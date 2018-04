Suzuki Eliminasi Warna Putih dari Jajaran GSX-R150

Jakarta: Suzuki Indonesia baru saja memberikan penyegaran untuk New GSX-R150. Sayangnya di New GSX-R150 ini kehilangan satu warna baru, yaitu warna putih yang tak lagi ada dalam daftarnya.

New GSX-R150 ditawarkan dengan pilihan warna titan black dengan rouge red casting wheel, met. tritone blue, dan stronger red/solid black.

“Pemilihan warna untuk tahun ini berdasarkan survey kami kepada konsumen. Warna itu terutama yang putih dihilangkan karena pasarnya juga sedikit,” jelas Market Relation 2W Section Head PT SIS, Banggas F.S Pardede, disela-sela IIMS 2018.

Selain pemilihan mengenai warna, geng pulogadung ini juga mengadakan survey untuk masalah desain. Mereka menanyakan secara internal dan juga kepada konsumen mengenai desain dari New GSX-R150.

"Seperti warna merah sebelumnya menggunakan windshield warna hitam, tetapi konsumen ternyata ingin semua berwarna merah," lanjutnya.

Tentu saja semua perubahan yang dilakukan untuk GSX-R150 juga sudah dilaporkan oleh Suzuki Motor Corporation di Jepang. Sebagai pemegang merek dan kantor pusat, lanjut Banggas, harus mengetahui segala yang terjadi di Suzuki Indonesia.

Di sektor mesin masih mengusung 150 cc DOHC bertenaga 18,9 daya kuda dan torsi 14 nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang melalui transmisi enam percepatan manual.

Selain itu konsumen bisa memilih dengan model kunci keyless ignition system atau shuttered key system, LED headlights, easy start system, hingga full digital speedometer. Kemudian di bagian pengereman sudah mengunakan sistem petal disk brake.

Suzuki Indonesia menawarkan New GSX-R150 dengan harga Rp30,150 juta untuk varian keyless system dan Rp29,150 juta untuk varian shuttered key system (on the road Jakarta). New GSX-R150 kini sudah bisa dipesan di dealer resmi Suzuki seluruh Indonesia.

(UDA)