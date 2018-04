'Ride with Us Tour', Libas Aspal Jakarta ke Bali

Superriders Kawasaki Big Bike Club Indonesia (SKBBCI) membuka 2018 dengan kegiatan turing di kegiatan Ride with Us Tour 2018. Komunitas motor gede (moge) ini melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bali, dengan melintasi Jogajakarta dan Malang.Sebanyak 30 member SKBBCI dan beberapa pengguna moge Kawasaki melakukan perjalanan mulai dari 21-25 Maret 2018. Sepeda motor peserta kali ini bervariasi mulai dari Kawasaki ER-6N, Ninja 650, Z800, Z900, Z1000, Versys 650, Versys 1000, dan beberapa jenis moge Kawasaki lainnya.Perjalanan di bagi dengan beberapa etape, dimulai dari Jakarta menuju Yogyakarta yang terdiri dari enam orang. Nantinya secara bertahap beberapa peserta lainnya akan bergabung di tengah-tengah perjalanan.Sesampai di Yogyakarta, keenam peserta ini bergabung dengan 21 peserta yang sudah menanti. Mereka melanjutkan perjalan di etape dua menuju Malang, melalui jalur Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, dan beberapa daerah lainnya."Kami mengambil jalur ini karena sambil menikmati indahnya pemandangan Pantai Soge, Pantai Pacitan, dan juga tikungan-tikungannya. Sehingga para peserta dapat menikmati cornering dan speed-nya sambil menikmati indahnya pemandangan, merasakan fun, dan kuliner-kuliner di jalur yang kami ambil ini," jelas Chief Supperiders, Iman Oesman, melalui keterangan resminya.Berlanjut ke etape tiga menuju Bali dan menyebarang di Pelabuhan Ketapang. Dari Pelabuhan menuju Denpasar, tim Ride with Us Tour 2018 di kawal oleh Celuk Chapter Bikers Club dan HDCI Bali.Sesampai di Denpasar, SKBBCI menggelar sunmori menuju dealer KawasakiDuta Intika Bali. Acara riding santai ini diikuti pula beberapa komunitas moge di Bali, sembari menikmati indahnya pemandangan Pulau Dewata. Sedangkan malam harinya di lanjut dengan kegiatan ramah tamah dengan beberapa hadirin undangan yang datang.Kegiatan Ride with Us Tour memang merupakan agenda tahunan dengan destinasi turing yang berbeda-beda. Acara ini sengaja digelar sebagai wadah untuk menyalurkan hasrat untuk turing dengan sepeda motor dan menempuh jarak yang cukup jauh."Sampai jumpa di Ride with Us Tour tahun depan. Semoga semakin ramai dan semakin seru. Salam Superriders, safety riding, zero accident," tutup Iman.(UDA)