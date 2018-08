Tempat Kongkow Khas Bikers ala Pulau Dewata

Pertumbuhan pengguna sepeda motor di Pulau Bali cukup pesat. Bahkan motor jadi moda transportasi sebagian besar masyarakat di pulau ini untuk beraktifitas. Tapi kini selain jadi transportasi harian, sebagian sudah menganggap ini bagian dari gaya hidup.Tak heran jika komunitas otomotif di sana pun banyak terbentuk berdasarkan persamaan brand , wilayah, hobby dan banyak lagi. Jeli melihat pertumbuhan pengguna sepeda motor yang menganggap ini adalah sebagai gaya hidup, Andri Widjaja dan Helios Syam Hedar yang juga bikers membuat sebuah tempat nongkrong berkonsep one stop service (OSS) di Bali.Dikatakan sebagai tempat kongkow OSS, lantaran Andri Widjaja punya basis bisnis clothing dan surf apparrel. Sementara Helios sang pemilik Pro Tuner, bergerak di bidang bengkel dan modifikasi sepeda motor.Dan untuk melengkapi sebuah tempat berkonsep OSS, mereka juga menggandeng Boy dari Pit Stop Burger dan I Gede Putrawan dari Bli Gede Barbershop. Mereka berkoloni membentuk sebuah tempat berfasilitas OSS di bilangan Jalan Raya Kerobokan No.86B, Kuta.“Surf & Ride ke depannya akan memasarkan surf apparrel dan clothing yang lengkap. Baik brand lokal maupun international di sini. Sedangkan untuk produk international akan ada Reef, Sanseb dan Insight yang akan melengkapi gerai ini. Namun fokus tetap mengangkat brand lokal yang memiliki kualitas sangat baik, seperti Uc n Co, Coast Culture dan banyak lagi,“ jelas pemilik Surf & Ride, Andri Widjaja melalui keterangan resminya.Sepadan dengan Andri, Helios pun berkomitmen untuk memberikan hasil karya terbaiknya untuk motor-motor konsumen yang ada. “Di tempat baru ini kami menawarkan modifikasi motor dengan berbagai konsep sesuai request konsumen. Selain itu juga ada service, tuning on dynometer dan juga ada kursus bike builder yang bekerja sama dengan ursus mekanik HMTC,“ ungkap Helios.Ia menegaskan bahwa kursus builder ini saya rasa sangat menarik. Sepertinya belum ada kursus mekanik yang menawarkan paket ini sebelumnya dan Ia merasa mereka yang pertama melakukan itu,“ optimis Helios.Tak ketinggalan cafe khas untuk bikers yang dipegang langsung Pit Stop Burger dengan menu istimewa. Masih kurang gaya? Bikers juga bisa melengkapi gaya rambutnya di Bli Gede Barber Shop.(UDA)