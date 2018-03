Yamaha Serahkan Tmax DX di Indonesia

Yamaha menyerahkan Tmax DX kepada konsumen di tanah air. Sebanyak 60 unit Tmax DX dari Jepang terhadap keinginan sport skutik tersebut.Tmax DX merupakan lini produk tertinggi dari Yamaha Indonesia di segmen Maxi Skuter. Sepeda motor ini hadir untuk pertama kali di Eropa per Maret 2017, dan kini sudah bisa dinikmati konsumen di Indonesia."Kami mengapresiasi #TmaxDXFirstOwner atas kepercayaan terhadap produk premium Yamaha. Kami berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan kami khusus untuk konsumen CBU," Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Eddy Ang, melalui keterangan resminya.Bahkan di sesi awal ini, pabrikan berlogo garpu tala tersebut menyediakan knalpot khusus untuk Tmax DX produksi Akrapovic. Konsumen bisa membeli knalpot ini dengan harga spesial di diler-diler CBU Yamaha.Skutik gambot ini dibekali dengan mesin 530 cc dan dan sudah dilengkapi dengan fitur Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T). Tmax DX juga mendapatkan sejumlah perubahan di sektor rangka yang membuat bobotnya lebih ringan, performa yang lebih baik, serta kenyamanan yang maksimal.Hingga saat ini Yamaha juga terus menerima pemesanan Tmax DX untuk konsumen di Indonesia. Konsumen di Indonesia bisa dipinang dengan mahar Rp299,9 juta (on the road Jakarta).(UDA)