Monster Energy Yamaha MotoGP, Luncurkan Tim di Jakarta

Musim balap MotoGP 2023 bakal segera diawali dengan sesi winter test. Tim-tim balap pun mulai melakukan persiapan matang dan peluncuran motor mereka. Seperti yang dilakukan tim Moster Energy Yamaha MotoGP yang meluncurkan tim balapny di Jakarta hari ini Selasa, (17/1/2023). Acara ini merupakan rangkaian utama di “3S Dealer Meeting” Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.President Yamaha Motor Co., Ltd. Yoshihiro Hidaka, General Manager Motorsports Development Division of Yamaha Motor Co., Ltd. & President of Yamaha Motor Racing Takahiro Sumi, Monster Energy Yamaha MotoGP Team Principal & Yamaha Motor Racing Managing Director Lin Jarvis, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing President Dyonisius Beti, Monster Energy Yamaha MotoGP Team Director Massimo Meregalli, dan pembalap pabrikan Yamaha yaitu Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli tampil berbagi mengenai “era baru” kerjasama Yamaha dan Monster Energy Company.“Berkompetisi di balap motor tingkat atas tak pernah lebih menantang dari tahun yang akan datang, dan berkat komitmen dan antusias para sponsor, membuat kami dapat berkonsentrasi membawa trofi kembali. Kalender balapan penuh dan balapan sprint tambahan membuat kami harus fokus, dapat beradaptasi, dan efisien sejak start test MotoGP 2023. Kami senang launching di gelar di Indonesia, fans kami dan penjualan Yamaha global masih terbesar dari Indonesia,” ujar Lin Jarvis.Skema warna YZR-M1 Monster Energy Yamaha MotoGP untuk 2023 juga terlihat pada pit box, wearpack pembalap dan seragam tim. Tampilan baru ini memadukan warna Yamaha (dengan tambahan baru warna abu-abu) serta skema warna lifestyle adventure Monster Energy. Branding claw (cakar) ikonik Monster tetap langsung dapat dikenali pada motor, logo tim Monster Energy Yamaha MotoGP, dan seragam tim.Monster Energy Yamaha MotoGP juga dengan bangga mengumumkan, sepanjang musim balap 2023, motor tim akan tetap menampilkan slogan-slogan Yamaha Motor Filipina dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, dimulai dari tes pra musim resmi IRTA MotoGP, 5-7 Februari dan 10-12 Februari di Sepang Malaysia dan 11-12 Maret di Portimao Portugal.“Desain grafis motor ini sekarang lebih menantang dan lebih berani karena digarap oleh desainer ternama yaitu Aldo Drudi. Kami ingin desainnya ada tema yang mengesankan bahwa kami siap untuk berperang,” pungkas Jarvis.Kedua pembalap Yamaha yaitu Quartararo dan Morbidelli mengaku sangat senang dengan peluncuran di Indonesia. Keduanya berharap bisa tampil kompetiti lagi di 2023. Bahkan Quartararo menegaskan siap membawa kembali title juara dunia ke Yamaha.