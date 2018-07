Ganti Kelir, New Honda CBR250RR Tampil Kekinian

Honda kini menghadirkan dua warna baru untuk CBR250RR yakni black freedom dan bravery mat red. Kedua warna ini dipersembahkan untuk para pecinta sepeda motor sport yang senang berkreasi dan modifikasi.Tampil agresif dengan dominasi warna hitam glossy, varian black freedom dihadirkan bagi pecinta sepeda motor sport yang senang berkreasi dan memodifikasi motornya sesuai karakter pengendaranya. Sementara itu, bravery mat red tampil mencolok dengan warna merah yang berkesan lebih berani dan sporty sehingga menghadirkan siluet posisi berkendara yang agresif.Meski kehadiran dua warna baru, dua warna sebelumnya yaitu Mat Gunpowder Black Metallic dan Honda Racing Red tetap dihadirkan. Kini secara keseluruhan ada empat warna yang ditawarkan untuk CBR250RR.Direktur Marketing Astra Honda Motor, Thomas Wijaya, mengatakan varian terbaru New CBR250RR dengan tampilan khusus ini dipasarkan dengan harga yang lebih kompetitif sehingga diharapkan dapat mewujudkan mimpi konsumen yang menginginkan motor supersport untuk dimodifikasi sesuai dengan gaya hidup dan karakter pengendara.“Kami menyadari model supersport Honda ini banyak dipilih dan bahkan dimodifikasi sesuai karakter identitas penggunanya. Oleh karena itu, tampilan terbaru New CBR250RR menawarkan kemudahan berkreasi di atas desain motornya yang agresif. Selain itu kami juga tetap mempertahankan varian dengan tampilan yang agresif mencolok di pilihan warna lainnya,” ujar Thomas Jumat (13/7/2018) di Holiday Inn Jakarta.New CBR250RR masih mengusung konsep Total Control yang mudah dan menyenangkan untuk dikendarai. Rival Kawasaki Ninja 250 RR dan Yamaga R25 ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 38.7 PS di putaran 12.500 rpm dan torsi maksimum hingga 23.3Nm di putaran 11.000 rpm berkat mesin 250 cc liquid-cooled 4-stroke DOHC 8-valve parallel twin cylinder. Akselerasi New CBR250RR butuh waktu 8,65 detik untuk mencapai jarak 200 meter dan mampu mencapai kecepatan puncak hingga 170 kpj (kilometer per jam).New CBR250RR Black Freedom tipe standar dipasarkan dengan harga Rp59,9 juta (on the road Jakarta). Varian ini melengkapi pilihan warna lainnya Bravery Mat Red dan Mat Gunpowder Black Metallic yang dipasarkan Rp64,725 juta untuk tipe standar dan Rp70,725 untuk tipe ABS. Sementara itu Honda Racing Red dipasarkan dengan harga Rp65,325 untuk tipe standar dan Rp71,325 untuk tipe ABS.(UDA)