Honda Ummumkan Banderol All New PCX Hybrid

Honda Indonesia akhirnya mulai memasarkan All PCX Hybrid di tanah air. Konsumen bisa meminang skuter bongsor ini dengan harga Rp40,3 juta (on the road Jakarta).Executive Vice President Director Astra Honda Motor, Johannes Loman, mengungkapkan All New PCX Hybrid merupakan sepeda motor skutik hybrid pertama yang diproduksi putra bangsa. Model ini kini siap didistribusikan ke seluruh Wing dealer dan Big Wing dealer Honda yang ada di Indonesia.“All New PCX Hybrid yang mulai kami perkenalkan pada April lalu mendapat sambutan luar biasa. Hingga kini, kami telah menerima sekitar 100 pesanan dari seluruh Indonesia. Kami akan segera mengirimkan motor hybrid produksi anak bangsa ini ke rumah para konsumen tercinta," ujar Johannes Loman Jumat (13/7/2018) di Holiday In Jakarta.Direktur Marketing AHM, Thomas Wijaya, menambahkan All New PCX Hybrid sudah mulai diproduksi di Pabrik Honda Sunter akhir Juni. Diperkirakan konsumen sudah bisa mengendarai sepeda motor ini pada pertengahan Juli."Kami masih melihat penerimaan. Awalnya diharapkan bisa mencapai 2.000 unit per tahun, cuma jika permintaan masyarakat tinggi maka kami siap," sambung Thomas.Keunggulan sistem hybrid di motor ini menyatu dengan ACG Starter dengan dukungan komponen lain, seperti baterai lithium ion, junction unit, down regulator, lead baterai dan PCU sebagai otaknya. Sistem hybrid ini akan membantu kerja mesin saat berakselerasi.Cara kerjanya pun unik, sistem hybrid akan membantu mesin saat kita membuka gas dan tenaga akan tersalur tiga detik saja. Jika lewat tiga detik, buka gas lagi untuk dapat tambahan daya lagi. Pada S Mode, hal ini bisa dilakukan 20 kali, pada D Mode bisa 25 kali.Bisa dikatakan sistem hybrid ini punya manfaat yang mirip dengan teknologi KERS (kinetik energy recovery system) yang membantu mobil Formula 1 berakselerasi. Jelas beda dengan sistem hybrid pada mobil penumpang biasa.Jika di mobil penumpang biasa, sistem hybrid dilengkapi motor listrik khusus untuk menggerakkan mobil dari posisi diam hingga kecepatan tertentu, baru mesin bakar hidup dan menggerakkan motor ini.Sementara basis mesin yang digunakan tetap 150 cc, SOHC dengan eSP, pendingin cairan. Mesin ini sama dengan All New PCX reguler yang dipasarkan saat ini.(UDA)