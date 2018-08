KTM New RC 200 Kembali Ramaikan Persaingan Motor Sport 200 cc

KTM kembali meramaikan kelas motor sport 200 cc dengan menghadirkan versi teranyar mereka, yakni New RC 200, dan merupakan generasi baru motor sport seri RC 200.Menilik dari tampilan, New RC 200 mendapat kelir warna hitam baru, namun tetap dengan ciri khas warna motor KTM yang berpadu dengan warna oranye, dan pemasangan stiker baru.Secara spesifikasi, KTM New RC 200 dibekali mesin 199cc 4-Valve DOHC, liquid-cooled yang menyemburkan tenaga 26 daya kuda pada 10.000 rpm dan torsi 19,2 Nm pada 8.000 rpm."Kehadiran New RC 200 merupakan rangkaian launching yang dilakukan KTM di seluruh dunia," ujar President Director PT Penta Jaya Laju Motor, Kristianto Goenadi, di acara peluncuran motor di GIIAS 2018, Kamis (2/8/2018).Bos KTM Indonesia itu mengatakan, New RC 200 hadir dengan dua 2 pilihan warna, yakni hitam dan putih. Label harga yang ditawarkan Rp43,5 juta. Selain itu, KTM juga punya rencana ekspansi diler KTM 3S sebanyak 45 diler, yang ditargetkan tercapai hingga kuartal pertama 2019."Sampai Agustus sudah ada 25 jaringan diler, targetnya akan ada 45 diler sampai kuartal pertama tahun 2019 dan sudah terdapat hampir di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan," ujarnya.Maka tak heran jika pabrikan motor asal Austria nanti harus menghadapi persaingan dari Kawasaki Ninja 250 FI, Honda CBR 250, dan Yamaha R25 yang juga bermain di kelas motor sport tanah air.(UDA)