Kejuaraan Powertrack Putaran Ketiga Siap Sambangi Banjarsari

Perjalanan Kratingdaeng Supercrosser The Ultimate Dirtwar seri Powertrack Indonesian Dirtbike Championship 2018, kini siap menyambangi Sirkuit Langensari Sport Center-Banjar, Jawa Barat akhir pekan ini (18-19/8/2018).Kegiatan ini merupakan rangkaian kompetisi yang berlangsung selama satu musim penuh. Bahkan diklaim sebagai event motocross terbesar dengan rangkaian seri di 15 kota di Indonesia.Kelas yang dilombakan pun masih sama dengan seri sebelumnya, yaitu Powertrack: Bebek modif 110 cc Open, Bebek modif 125 cc Open, Sport Open, Bebek std pemula. Untuk kelas (non kejurnas): Bebek modif 125 cc pemula dan OMR Gordon. Kelas Motocross akan melombakan SE 50 cc, SE 65 cc, SE 65 cc Novice (non kejurnas), SE 85 cc, SE MX2 Junior A, SE MX2 Junior B (non kejurnas), SE MX2 Open, SE MX1 Open, SE EXC Open (non kejurnas).Event yang bertaraf internasional ini akan menghadirkan kroser luar yang diutus oleh pihak Kratingdaeng dan serta pebalap nasional lainnya, di antaranya Andre Sondakh, Aldi Lazaronni, Joshua Pattipi, Diva Ismayana dan lainnya yang akan menampilkan aksi terbaik mereka dihadapan masyarakat Banjar penggemar balap garuk tanah.Persaingan dipastikan akan berlangsung seru dengan lintasan yang naik turun dan meliuk-liuk, akan menjadi tantangan tersendiri bagi para kroser. Dipastikan akan menguras fisik ditambah kondisi cuaca yang diprediksi dalam kondisi panas.Namun bagi penonton yang ingin mengusir bosan, juga bisa memanfaatkan acara menarik seperti, rolling thunder, iotomotif booth bazaar and apparel, female DJ, Dance performance, trial freestyler, booth activity dan K-star singing competition.“Putaran ketiga event ini akan memuaskan dan menghibur para pecinta ajang balap garuk tanah dan kroser di kota Banjar, Jawa Barat. Lantaran bukan hanya kegiatan balap itu sendiri yang ada, namun ragam atraksi kroser nasional dan internasional dengan trek alam yang menantang dan lengkap," klaim Brand Manager, PT Asiasejahtera Perdana Pharmaceutical (Kratingdaeng) Sigid Hindroseto melalui keterangan resminya.Sigid menegaskan bahwa pihaknya berharap kehadiran event ini tidak hanya menjadi wadah generasi muda untuk menyalurkan minat dan talenta, tetapi juga menjadi kesempatan besar untuk meraih prestasi tertinggi dan menjadi jembatan untuk tampil di dunia balap internasional.(UDA)