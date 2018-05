Persaingan Sengit, YSR Seri-2 Berlangsung Seru

Yamaha Sunday Race (YSR) 2018 kembali berlanjut ke seri-2. Ajang ini masih menjadi tempat pembuktian para pembalap yang menunggangi sepeda motor Yamaha.General Manager After Sales & Motorsport, M Abidin, menjelaskan kalau YSR terus berkembang dari waktu ke waktu. Terutama untuk para pembalap muda yang ikut serta semakin profesional ketika jelang balapan."Para pembalap semakin kompetitif dan profesional. Bahkan untuk pembalap di kelas All New R15 Idemitsu Junior Pro, mereka semakin mandiri karena mulai lebih banyak sharing kepada tim dan mekanik ketimbang kepada orang tua," ujar Abidin Minggu (6/5/2018) di Sirkuit Internasional Sentul Bogor.Secara keseluruhan di YSR 2018 menghadirkan 11 kelas, dengan dua kelas terbaru yakni All New R15 Idemitsu dan Sport 250 cc Comm Consolation. Sedangkan di YSR 2018 Seri 2 diikuti hingga 210 starter.Bahkan untuk YSR 2018 Seri 2 kedatangan pembalap komunitas dari Papua untuk pertama kalinya. Para pembalap dari Papua ini hadir atas nama perwakilan Yamaha Racing YROI Jayapura."Mereka hadir untuk pertama kalinya. Mereka mendengar serunya YSR dan akhirnya datang ke sini untuk melihat dan merasakan secara langsung balapan di Sirkuit Sentul," ujar Abidin.YSR diharapkan bisa terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sehingga acara ini bisa menjadi ajang sosialisasi dan unjuk diri komunitas terhadap dunia balap."Harapannya balapan bisa semakin kompetitif dan melahirkan banyak pembalap-pembalap baru Indonesia," tutup Abidin.1. Aldy Satya Mahendra - DIY - YMH GHP HDS Firelli KYB RCB DID NGK - 11:57.0272. Wahyu Nugroho - Jateng - YMH Yamalube NHK IRC DID Nissin NGK Bahtera 12:08.7143. Aditya Dwi C - D45 Racing Academy - 12:08.9531. Bambang Prihandoko - Jatim - Rock XP Modification - 10:47.9732. Andika Derinayu - Kaltim - YROI - 10:51.3823. Anddri Hermansyah - Jabar - YROI Rafka Central ACC CPN - 10:51.3921. Sulthan Hunafa - DKI - YROI - 12:18.6562. Dyaz Anelka P - DKI - YROI - 12:18.7953. Deskian Priangga - DKI - YROI - 12:22.0291. Ahmad Fakhri Rusydi - Jabar - YROI - 13:06.1462. Haafiduddin De'syaban - Banten - YRSI - 13:09.1163. Akbar Aprili Riyanto - DKI -YRFI R25 - 13:09.1501. Kristiarso - DKI - YROI - 09:56.5322. Puntoaji Bawana - Jabar - YROI - 09:56.9733. Endang Abdul Latief - Jabar - Cornering Indonesia - 09:58.0901. Arry Wijayanto - Jateng - ROCK - 11:26.2792. Tomy Dwar Iskandar - Banten - YROI - 11:27.2873. Ahmad Fakhri Rusydi - Jabar - YROI - 11:27.3081. Aldy Satya Mahendra - DIY - YMH GHP HDS Firelli KYB RCB DID NGK - 18:29.6532. Gupita Kresna - DIY - YMH Yamalube Oryza Nissin IRC DID KYT - 18:37.7653. Kiki Aranxa - Jatim - YMH Yamalube Aspira Premio Nissan FSCM KYT - 18:37.7651. Habil Yusuf Ibrahim - Jabar - YROI - 09:54.2712. Abdul Rosyid - DKI- YROI - 09:56.0653. Lutfi Surya Budi - Jateng - YROI - 09:58.4391. Eric Saputra - Jabar - Cargloss Racetrch RRS Team - 13:10.5192. Alvin Hadi Putra - Jabar - Cargloss Rob1 Racing Team - 13:22.2623. Dany Setiawan - DKI - R15 Racing Team - 13:22.7171. Andri Irawan - Kepri - YROI - 11:18.0872. Rezka Rahardian - Jabar - YROI - 11:25.3523. Dani Syahrani - Jabar - YRFI - 11:26.3091. Richard Tarore - Jabar - YMH Yamalube FDR SS NHK 549 Kaboci - 20:51.6422. Rey Ratukore - DKI - YMH Yamalube Cargloss mandiri Nissin IRC - 21:03.7663. Syahruk Amin - Papua - YMH Yamalube FDR SS NHK 549 Kaboci - 21:04.286(UDA)