New Yamaha R15 Kini Pakai Upside Down

Yamaha Indonesia memberikan penyegaran untuk salah satu jagoan mereka New R15. Sepeda motor model sport ini mendapatkan penampilan baru dan sedikit perubahan.Perubahan paling mencolok terlihat dari warna dan grafis berkonsep sporty, modern, young dan tetap mengekspresikan R DNA. Menggunakan kombinasi tone color dan grafis dengan garis yang tajam dan dinamis sehingga mempertegas karakter desain bodinya.New R15 mendapatkan tiga warna striping baru. Ketiga warna baru itu adalah racing yellow, racing blue, dan racing black.Selain itu, rival Suzuki GSX-150R ini sudah dilengkapi dengan suspensi upside down di depan. Penggunaan suspensi upside down ini mencontoh beberapa model motor gede Yamaha lainnya yakni Yamaha R1 dan Yamaha R6.”Sejak diluncurkan 2017, untuk pertama kalinya All New R15 mendapatkan penyegaran warna dan grafis baru. Yamaha juga menyematkan suspensi khas motorsport yang membuat tampilannya lebih premium, sporty, dan moge look,” ungkap Manager Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Antonius Widiantoro, melalui keterangan resminya.Sektor mesinnya masih menggunakan mesin yang digunakan di generasi sebelummnya. Yamaha masih mempercayakan kepada mesin 155 cc LC4V dengan VVA yang dikombinasikan dengan transmisi 6-percepatan.Konsumen sudah bisa memesan New R15 ini di dealer-dealer resmi Yamaha. Motor yang merupakan seri terkecil dari R-Series itu dibanderol Rp35,2 juta.(UDA)