New Suzuki GSX-R150, Menggoda dengan Striping Baru

Suzuki Indonesia melakukan penyegaran untuk New GSX-R150. Geng asal Pulogadung Jakarta ini memberikan striping baru untuk kuda besi sport tersebut.Secara keseluruhan Suzuki menawarkan tiga warna yakni titan black dengan rouge red casting wheel, met, tritone blue, dan stronger red/solid black. Sedangkan perubahan terdapat di detail striping yang kini diusung New GSX-R150."Semakin banyak publik Indonesia tang telah puas merasakan dan memiliki GSX-R150 selama setahun belakangan ini. Kini saatnya kami menghadirkan kembali pilihan styling baru GSX-R150 agar tetap terus mengikuti perkembangan tren dan gaya hidup anak muda yang cepat berubah dan semakin baik," ujar Departement Head of Sales Marketing 2W PT Suzuki Indomobil Sales, Yohan Yahya, Jumat malam (27/4/2018) di sela-sela IIMS 2018.Di sektor mesin masih mengusung 150 cc DOHC bertenaga 18,9 daya kuda dan torsi 14 nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang melalui transmisi enam percepatan manual.Selain itu konsumen bisa memilih dengan model kunci keyless ignition system atau shuttered key system, LED Headlights, easy start system, hingga full digital speedometer. Kemudian di bagian pengereman sudah mengunakan sistem petal disk brake.Suzuki Indonesia menawarkan New GSX-R150 dengan harga Rp30,150 juta untuk varian keyless system dan Rp29,150 juta untuk varian shuttered key system (on the road Jakarta). New GSX-R150 kini sudah bisa dipesan di dealer-dealer resmi Suzuki seluruh Indonesia.Tercatat sepanjang 2017, GSX-R150 sudah terjual sebanyak 28 ribu unit. Sepeda motor bergaya sport ini bersaing dengan Honda CBR150 dan juga Yamaha R25.(UDA)