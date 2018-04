Puluhan Bikers di Bandung Belajar Tentang Ban

Puluhan bikers di Bandung mendapatkan sosialisasi mengenai safety riding. Para petrolhead ini secara detail mendapatkan pengetahuan mengenai ban sepeda motor dari FDR.Sebanyak 50 bikers dari 8 klub sepeda motor di Bandung dan sekitar mendapatkan beberapa informasi mengenai ban secara umum. Mereka pun tampak antusias saat sesi tanya jawab dengan memberikan banyak pertanyaan kepada FDR sebagai salah satu produsen ban asli Indonesia tersebut."Ikut kegiatan seperti ini memberikan kita informasi baru. Membuat kita lebih perhatian terhadap kondisi ban. Seperti contoh lebih memperhatikan tekanan angin saat pengisian," terang member Mio Club Bandung, Igoy, Sabtu (7/4/2018) di Main Dealer FDR Bandung.Sembari para bikers mengikuti kelas sosialisasi, sepeda motor para peserta juga mendapatkan perawatan. Setiap sepeda motor peserta mendapatkan pergantian ban dengan FDR Sport Zero dan FDR City Go."Kita ganti ban motor mereka dengan ban Sport Zero atau City Go. Sehingga teman-teman bikers bisa merasakan secara langsung ban terbaru dari FDR," ujar Direktur Marketing PT Suryaraya Rubberindo Industries, Dikkie Darwanto, dikesempatan yang sama.Siangnya, para bikers ini akan melakukan rolling thunder mengelilingi Kota Bandung. Di sini mereka diharapkan bisa merasakan secara langsung FDR Sport Zero dan FDR City Go."Teman-teman bikers yang datang dalam acara ini juga nantinya bergabung FDR Bikers Community Chapter Bandung diharapkan bisa menjalin kerja sama antara FDR dan komunitas sepeda motor," pungkas Dikkie.(UDA)