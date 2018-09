Kejurnas Powertrack 2018, Sambangi Trek Rimbun di Blora

Kompetisi Powertrack kini memasuki putaran keempat yang akan berlangsung di Sirkuit Super Mario, Blora-Jawa Tengah 1-2 September 2018. Putaran keempat di sirkuit ini memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan sirkuit lain. Di antaranya lintasan sepanjang 1,2 km (standar nasional) dengan handicap pemandangan pepohonan yang rimbun dan tertata baik.Event yang bertema Kratingdaeng Supercrosser The Ultimate Dirtwar seri Powertrack Indonesian Dirtbike Championship 2018, masih menggunakan seri balap yang sama dengan seri sebelumnya. Yaitu Enduro Cross, Powertrack dan Supercross. Event bergensi dari Kratingdaeng ini merupakan event Motocross terbesar dengan rangkaian seri di 15 kota di Indonesia.Tak ketinggalan kroser luar yang diutus oleh pihak Kratingdaeng dan kroser nasional yang tak asing lagi seperti Andre Sondakh, Aldi Lazaronni, Joshua Pattipi, Diva Ismayana dan lainnya.“Menjelang putaran pamungkas akhir pekan ini, persaingan antar kroser dipastikan berlangsung ketat dengan rintangan lintasan yang komplit (handicap table-top, lumba-lumba, double jump, dan super bowl yang akan menambah seru persaingan para kroser," ujar Brand Manager, PT Asiasejahtera Perdana Pharmaceutical (Kratingdaeng), Sigid Hindroseto.Ia melanjutkan bahwa semua pembalap akan tampil maksimal mengejar poin di sisa seri ini. Mengingat ini menjadi momentum pengumpulan poin yang cukup penting bagi mereka yang ingin tampil sebagai jawara 2018Seperti pada seri sebelumnya, seri ketiga Powertrack ini melombakan ragam kelas yang seru. Seperti Kelas Powertrack: Bebek modif 110 cc Open, Bebek modif 125 cc Open, Sport Open, Bebek std pemula. Kemudian kelas (non kejurnas): Bebek modif 125 cc pemula dan OMR Gordon.Untuk Kelas Motocross akan melombakan: SE 50 cc, SE 65 cc, SE 65 cc Novice (non kejurnas), SE 85 cc, SE MX2 Junior A, SE MX2 Junior B (non kejurnas), SE MX2 Open, SE MX1 Open, SE EXC Open (non kejurnas).Beragam acara menarik seperti, rolling thunder, otomotif booth bazaar and apparel, female DJ, Dance performance, trial freestyler, booth activity dan tidak lupa K-star Singing Competition juga akan meramaikan event tersebut.Sebagai salah satu bentuk promosi yang dilakukan dari rangkaian seri ini adalah Rolling Thunder. Komunitas peserta akan dipandu oleh Kratingdaeng mengitari daerah sekitar sirkuit yang menjadi tempat balap dengan membawa komunitas motor dari setiap kotanya.(UDA)