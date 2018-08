Volkswagen Amarok untuk Pecinta Petualang

Dalam dunia modifikasi, kemampuan teknik Carlex Design mengubah tampilanmobil tak diragukan lagi. Lihat saja hasil racikannya pada Volkswagen (VW) Amarok pickup ini, yang mengusung konsep modifikasi mobil petualangan.Sebagai mobil petualang, Carlex Design membekali Amarok dengan kemampuan mobil off roadagar mampu melibas segala medan, tongkrongan bodi yang kekar, suspensi yang ekstrim.Penampilannya yang telihat styish berkat didukung oleh pemilihan cat berwarna hitam, pemasangan spakbor besar di keempat roda, ban BF Goodrich All Terrain T/A rubber, decals di kedua sisi, dan penambahan bibir di kap mesin.Perpaduan lima aksen merah di bemper depan, spakbor roda, plus dua ujung knalpottrapesium, termasuk pemilihan warna interior yang senada warna bodi, menambah kontras penampilah sangar Amarok.Masih ada lagi, tak sekadar tampilan luarnya yang terlihat sangar, Carlex Design jugamembuat suara mesin V6 diesel turbo terdengar lebih gahar seperti V8, melalui aplikasi smartphone dan generator suara pintar, yang dipasangkan dengan Audi Active Sound.Biar terlihat lebih dramatis, Amarok mendapat tambahan lampu LED dipasang di atap, suspensionlift kit, off-road side sills, dan ban cadangan yang diletakan bak mobil. Sementara jantung mekanis yang mengandalkan mesin standar pabrikan 3.0 liter turbo enam silinder bertenaga 268 daya kuda dan torsi 428 lb ft, dirasa cukup baik untuk pickup berukuran sedang.Terakhir, Amarok yang disebut sebagai proyek tuning Amy hasil garapan tuner asal Polandia ini mendapat program ulang sistem infotainment, untuk menunjukkan "Amy" di layar saat perangkat dinyalakan.(UDA)