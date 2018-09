Chevrolet Silverado Off Road 6x6, Ekstrim ala Bureko

Bagi pemilik yang menginginkan Chevrolet Silverado kesayangannya punya kemampuan off road yang ekstrim, bengkel modifikasi bernama Bureko punya solusinya.Carscoops merilis salah satu contoh Sileverado hasil racikan bengkel modifikasi asal Ceko itu, yang mereka juluki "Bureko 6x6".Pemasangan ban yang lebih banyak tak sekadar aksesoris pemanis belaka. Dengan kehidupan barunya sebagai mobil bepenggerak 6x6, Bureko mendapat sejumlah penyesuaian, mulai dari rear axle tandem/gardan belakang tandem, power kit, dan panel bodi kustom yang mengubah tampilannya secara signifikan.Biar aman dan tidak lekas baret saat diajak bermain tanah, Bureko 6x6 mengaplikasikan lapisan pelindung/protective coating Line-X XS-100, meliputi ruang kargo, lengkungan roda dalam, ambang batas/thresholds, kotak alat, dan perlengkapan off road.Bureko menawarkan model 6x6 buatannya dengan mesin bensin Silverado V8 6.2 liter bertenaga 420 daya kuda. Bagi mereka yang menginginkan suntikan tenaga lebih besar, Bureko juga menawarkan upgrade mesin enam power kit, yang disebutnya bisa memuntahkan tenaga mulai dari 600 daya kuda hingga 1.200 daya kuda.Semua model menggunakan transmisi otomatis delapan percepatan, yang terhubung electronic transfer case part-time and full-time 6WD system. Teramsuk gardan belakang yang ketambahan suspensi udara/air suspension, serta bagian kaki-kaki yang mendapat sepatu atau pelek berdiameter 20 inci, dibalut ban off road 35 inci.Meski Bureko 6x6 terlahir dengan kemasan off road, bukan berarti tidak memiliki fasilitas mewah. Teknologi dan fitur terkini disematkan di kabin Bureko, seperti perangkat audio Bose sound system, rearview camera, remote keyless entry, dual-zone automatic climate control, dan jok depan yang bisa disesuaikan ke 8-arah, dengan pemanas dan berventilasi.(UDA)