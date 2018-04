New Yaris Type R, Kawin Silang Toyota dan Honda

A post shared by @c.h_design on Feb 24, 2018 at 12:06am PST

Toyota baru saja meluncurkan New Yaris di awal 2018. Bagi sebagian kalangan tentu ada yang suka dan tidak suka dengan fascia depan Yaris terbaru yang disebut-sebut mirip dengan seringai Joker.Bagi yang tidak suka dengan tampilan depan New Yaris, tentu saja bisa memodifikasi tampilan tersebut untuk memberikan kesan berbeda. Seperti c.h_design yang membuat desain New Yaris yang sudah diubah penampilannya.Digital Artist ini secara keseluruhan masih mempertahankan bentuk bodi dari New Yaris. Hanya saja di beberapa bagian Ia sudah memasang beberapa komponen Honda Civic Type-R.Hal ini bisa dilihat dari penggunaan bumper depan dengan lekukan yang lebih tajam. Kemudian di bagian bumper terdapat grill yang menggunakan motif honey comb, kisi-kisi udara, dan foglamps.Agar semakin sporty, c.h_design juga memberikan spoiler depan dan side skirt dengan sedikit sentuhan merah. Terakhir sektor pelek juga mengalami perubahan dengan menggunakan pelek dengan motif palang yang lebih renggang.Tentu saja penampilan New Yaris harapan c.h_design tampilan lebih sporty dan juga agresif. Tertarik membuat New Yaris anda menjadi New Yaris Type-R?(UDA)