Mercedes-Benz G500 4x4, 'Adopsi' Atap Maybach G650 Landaulet

Modelnya yang ikonik dengan desain mengotak, serta kemampuannya melahap berbagai medan jalan, menjadikan model Mercedes-Benz G-Class digemari para pecinta otomotif.Tidak sedikit pula pemilik yang mengubah penampilan G-Class agar terlihat lebih keren dan beda dari yang lain. Seperti G500 4x4 atap terbuka garapan bengkel modifikasi RDB LA ini.RDB LA mengatakan, modifikasi yang dilakukannya pada G500 4x4 terbilang ekstrim, karena sang pelanggan ingin tampilan mobilnya diubah mirip seperti Mercedes-Maybach G650 4x4 Landaulet atap terbuka.Meski bukan pekerjaan mudah, tapi tak perlu berlama-lama bagi RDB LA untuk menunjukan keahliannya dalam hal mengubah bagian atas G500 4x4. Teknik yang dilakukan adalah dengan cara membuat pilar C dan D, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka-tutup secara otomatis.Menurut tuner asal Amerika Serikat (AS) itu, bagian tersulit modifikasi ini adalah mengaplikasikan atap Landaulet yang punya ukuran lebih panjang 610 mm dari bodi G-Class, sehingga menghabiskan banyak jam kerja dan biaya yang tidak sedikit.Selain itu, mereka juga membuat jok belakang kustom yang posisi duduknya bisa diatur secara elektrik 8 arah, menyeting ulang bagian lantai dan karpet mobil.Termasuk memadukan warna bodi senada dengan kluster instrumen bertema krom matte yang unik, bersamaan pemasangan ban besar bergaya off road.(UDA)