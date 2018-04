Kabin Nyaman ala Lombardi Auto Indonesia

Bagi sebagian kalangan membutuhkan interior mobil yang nyaman, bisa menujang berbagi aktivitas, serta disesuaikan dengan selera. Tentu urusan seperti ini harus dikerjakan di bengkel khusus modifikasi interior, seperti Lombardi Auto Indonesia.Owner Lombardi Auto Indonesia, Andrew Laksana, menjelaskan bengkelnya ini untuk orang-orang dengan rutinitas dan mobilitas yang tinggi. Sehingga mereka tetap bisa merasakan kenyamanan terbaik, meski ketika terjebak kemacetan sekalipun."Selama puluhan tahun, banyak orang sudah mengidamkan sebuah kendaraan yang nyaman untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Kami mencoba menyuguhkan tren baru yang direalisasikan melalui produk kabin mobil layaknya first class di pesawat tapi bisa dinikmati setiap hari," ujar Andrew melalui siaran persnya.Dia menilai tren otomotif ke depan menuju kendaraan otonom atau tanpa supir. Sehingga pembenahan interior jadi menu utama untuk mendapatkan kenyaman terbaik dan dapat menunjang berbagai aktivitas."Lombardi Auto Indonesia merupakan limousine manufacturer specialist yang menyuguhkan kabin mewah dengan fitur lengkap yang dapat memberikan kemanjaan seluruh indera manusia. Mulai dari sentuhan kulit nappa, audio sistem yang memanjakan telinga, desain kabin yang indah beserta tv berukuran besar, hingga menghilangkan bau menyengat yang biasanya terdapat di mobil custom."Sebagai contoh, Lombardi Auto Indonesia mengeluarkan produk perdana yakni Lombardi Allegra. Lombardi Allegra merupakan perpaduan antara Toyota Alphard/vellfire dengan kabin ekslusif dari Lombardi Auto Indonesia.Paket ini mencakup dua jok Lombardi VIP dengan sandaran kaki otomatis, rettracable 40 inci FHD TV dengan saluran TV digital, kaca partisi otomatis, minimar, Lombardi Center Console, android multi media center, Lombardi Cabin Control, meja lipat, intercom, hingga magic window dengan sisipan ambient light.Diklaim oleh Andrew kalai paket Lombardi Allegra ini sudah pernah dipesan oleh Raffi Ahmad. Bengkel modifikasi khusus interior ini menjual Lombardhi Allegra beserta All New Alphard/Vellfire dengan harga mulai dari Rp1,7 miliar.(UDA)