Audi R8 V10 Plus Terinspirasi Pesawat Bomber Stealth

Punya mobil canggih sekelas supercar belum tentu memuaskan sang pemilik dengan tampilan standarnya. Ragam cara pun dilakukan untuk membuat penampilannya berubah sesuai keinginan dan lebih pede saat ditunggangi.Statusnya sebagai mobil terbaik kedua setelah Lamborghini Huracan, membuat sang pemilik memodifikasi Audi R8 V10 Plus. Tujuannya biar mobil dilirik saat dikendarai dan mengancam pesaingnya Huracan.Perbedaan paling jelas terletak pada pemilihan cat bodi berwarna cat Satin Black/hitam satin, yang mengubah tampilan supercar ini tampak seperti miniatur Batmobile dan pesawat pembom F-117 Nighthawk stealth bomber.Melengkapi skema cat warna hitam satin, R8 V10 Plus ketambahan splitter kustom, sayap belakang besar dan diffuser belakang besar.Sementara pada bagian kaki-kaki, supercar mid-engine ini mendapat sepasang pelek SV10M Deep Concave FS, dengan bibir hitam gloss dan jari-jari dengan lapisan serat karbon.Pemilihan pelek menggunakan model belang alias berbeda ukuran depan-bekalang dari Strasse Wheels. Pelek belakang berdiameter 20×9 dan belakang 21×12,5 terlihat sangat pas dan cocok menjadi sepatu R8.Seperti Huracan, R8 V10 Plus didukung mesin naturally-aspirated 5.2-liter V10, yang menghantarkan tenaga 610 daya kuda, menawarkan kinerja yang hampir identik dengan Huracan.(UDA)