Suzuki Jimny Gambot ala Baby G-Class Garapan Liberty Walk

Liberty Walk memiliki ciri khas yang kental ketika melakukan modifikasi body kit. Aplikasi wide body atau model gambot menjadi andalan mereka ketika melakukan modifikasi di mobil-mobil besutan mereka.Tak terkecuali model Jimny yang belum lama dirilis oleh pabrikan mobil Jepang, Suzuki. Gaya tersebut kembali diterapkan untuk Suzuki Jimny generasi terbaru. Alhasil, tongkrongan Jimny sebgai off roader kecil terlihat lebih kekar dan tangguh.Dimulai dari bagian depan. Liberty Walk mengubah tampilan fasia, dengan memasang bemper yang sangat mirip model G-Class. Bemper menggabungkan pelat selip hitam, bersamaan dengan pemasangan kait pengait berwarna perak.Tuner asal Jepang itu juga menambahhkan intake udara persegi dan lampu LED daytime running di bagian depan, serta pembuatan tudung yang juga mirip dengan G-Class, lengkap dengan asupan yang mengancam dan kekuatan tonjolan, mengesankan kehabatan mobil off road.Ciri khas Liberty Walk yang sangat kental terlihat pada pemasangan spakbor tambahan yang melebar, yang juga mirip dengan G-Class. Last but not least, perubahan juga menyentuh bagian kaki, dengan pemilihan pelk lebar berwarna hitam, pijakan samping, dan atap dilengkapi lampu kabut dan beberapa add-on yang agresif.Dari penampilannya, nampaknya Liberty Walk tidak melakukan ubahan pada bagian mesin. Artinya Suzuki Jimny generasi terbaru itu masih mengusung standarnya, yakni mesin K15B 1.500 cc, yang dibekali ladder frame dengan tiga angle dan 3-link rigid axle suspension with coil spring serta part-time 4WD (termasuk low transfer gear).(UDA)