Ford Sportruck XR Off Road Ganteng ala Saleen Automotive

Bagi pecinta off road, suntikan tenaga mesin dan togkrongan yang tinggi merupakan hal wajib untuk diaplikasikan. Lantaran pemilik ingin mobilnya punya kemampuan melibas segal medan.Hal itu ternyata juga berlaku bagi bengkel modifikasi Saleen Automotive, yang mengubah truk pickup ringan Ford Sportruck XR, dengan meng-upgrade tenaga Sportruck XR.Tak heran jika tenaga Sportruck XR itu kini melimpah dan naik lebih dari 700 daya kuda, berkat meminjam jantung mekanis Coyote V8 supercharged. Perfroma itu datang dari 5,0 liter natural aspiration standard.Belum cukup sampai di situ, untuk mendukung sistem pengeremannya, Saleen melengkapi coilovers 2,5 inci, dengan rotor 13,8 inci di keempat bannya untuk daya pengereman yang lebih handal.Supaya tongkrongannya lebih dramatis, bemper depan dan belakang direvisi menggunakan bash plates yang juga bertujuan untuk melindungi bagian vital dari undercarriage, dan decals bodyside untuk menambah kesan sangar.Aksesoris tambahan juga dipasangkan, yakni bar cahaya LED diintegrasikan ke dalam hidung. pikup, semacam iluminasi yang akan membuat cahaya lebih terang.Mengenai suspensi, Saleen memilih merek Black Label dengan menambahkan lengan kontrol dan spindle Racecraft di atas peredam kejut Fox beriameter 12 dan 14 inci of travel, respectively. Adapun si karet bundar menggunakan Grabber X3 membungkus pelek 17 inci.Bagi mereka yang lebih suka karakteristik on road yang lebih baik, Saleen menawarkan dan memperbarui rem kit dengan rotor berlubang, berukuran 13,6 atau 14 inci dan menampilkan kaliper enam piston."Terus menambah deretan kendaraan kinerja kami adalah yang terpenting bagi Saleen Automotive. Kami memperkenalkan truk off road ke jajaran kendaraan berkinerja tinggi kami dengan Sportruck XR," kata CEO Steve Saleen, seperti dikutip Autoevolution.(UDA)