Ubahan Ringan BMW M2 Convertible Tampil Keren

Punya tongkrongan mobil yang keren tak selalu dilakukan dengan melakukan ubahan atau modifikasi yang berat dan ekstrim. Hal itu ditunjukkan M division, bengkel modifikasi spesialis yang menggarap mobil-mobil asal pabrikan Jerman dengan mengusung konsep modifikasi Lightweight Performance BMW M2 Convertible.Terlahir dengan DNA mobil sport, M division tak ingin membuat ubahan yang berlebihan pada BMW M2 Convertible. Ide konsep kinerja ringan muncul bersamaan dengan mesin yang diusungnya, yaitu M4 GTS-bermesin LW M2 CSR.Spesifikasi mesinnya disebut sangat mengesankan karena mengalahkan perfroma M2 Competition dan M2 Coupe. Menurut M division, performa ringan mesinnya menghasilkan 422 daya kuda dan torsi 600 Nm , dengan kecepatan tertinggi mencapai 300 km per jam.Tak hanya itu, mobil yang didesain menggunakan soft-top itu dihadiahi seven-speed dual-clutch transmission instead of the stick-shift box.Sebuah modifikasi yang dijuluki “Hillary” menyempurnakan penampilan M2 Convertible, dengan pemilihan pelek 21 inci dibalut ban Michelin Pilot Sport 4 305/25 di bagian belakang.Untuk mendapatkan tongkrongan ceper namun tetap nyaman, M division memasangkan suspensi Bilstein Clubsport. Tak ketinggalan bagian interior yang mendapatkan pemasangan bahan serat karbon dan jok kulit Alcantara berlubang.Sementara di bagian eksterior ada kap mobil dari bahan serat karbon, termasuk ujung knalpot ganda serat karbon, titanium muffler, 300-cell downpipe, ABS, DSC, dan perangkat lunak diferensial berasal dari M4 GTS. Menurut Autoevolution ini adalah salah satu proyek M2 yang paling serius dalam menggarap mobil sport soft-top.(UDA)