Modifikasi Lampu, Jangan Abaikan Fungsinya

Memodifikasi bagian lampu mobil tanpa mengubah tampilan bodi, sudah menjadi aliran tersendiri bagi pecinta mobil modifikasi. Meski terlihat mudah, namun tantangan besar sebenarnya terdapat di bagian lampu. Mengapa jadi sulit? lantaran fungsi lampu sebagai alat bantu penerangan saat berkendara di malam hari, wajib terjaga.Autovision sebagai salah satu produsen lampu mobil aftermarket pun memberikan triknya. Mereka memberikan edukasi bersamaan digelarnya Ray of Light (ROL) yang merupakan event kompetisi modifikasi di sektor lampu di induk event Indonesian Show Car ( ISC) di lima kota besar sepanjang 2018 ini.Beberapa waktu lalu, Ray of Light sukses diselenggarakan Central Park Kuta Bali, Bali pada (28-29/07) kemarin. Inilah putaran ROL ke-3, yang sebelumnya diadakan di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Makassar pada beberapa bulan silam. Dua seri berikutnya akan menyambangi kota Pekanbaru (8-9 September) dan Jogjakarta (3-4 November) mendatang.“Melalui ajang Ray of Light ini, berperan untuk memberikan edukasi kepada pelanggan diluar kota Jakarta. Serta memberikan rujukan varian lampu aftermarket terbaik berlabel Autovision,” kata Direktur CV Sampurna Part Niaga (SPN), Lily Hernawan.Ia pun berharap bahwa edukasi yang ditanamkan kepada konsumen yang ingin mengganti lampu kendaraan dengan keluaran Autovision mampu meningkatkan tampilan yang semakin berkelas tanpa mengabaikan fungsi dari lampu untuk pencahayaan. Perpaduan antara gaya dan fungsi tujuannya.Makanya dalam proses seleksi pun tidak terlalu menitikberatkan banyaknya aplikasi lampu Autovision agar tampil menjadi sang juaranya. Tetapi, unsur komposisi penempatan lampu, pemilihan lampu serta fungsi dari lampu itu. Sebaiknya mampu meningkatkan kenyamanan berkendara bagi pengemudi dan pengguna jalan lainnya.Itulah sebabnya, salah satu parameter yang dilakukan yakni mengukur intensitas cahaya atau daya pancar cahaya lampu yang diaplikasi oleh peserta. Metode penilaian menggunakan alat ukur Lux Meter untuk mengetahui intensitas cahaya. Hal tersebutlah yang menjadikan ajang edukasi untuk masyarakat kota Bali pada saat gelaran.Setelah dilakukan pengetesan intensitas cahaya, Honda CR-Z milik Iwan berhasil meraih poin tertinggi sebesar 523 lux. Artinya, semakin tinggi angka satuan Lux Meter menandakan semakin bagus intensitas cahayanya.“Salah satu parameter baiknya intesitas cahaya menggunakan Lux Meter. Sang Champion pun memiliki kreativitas dengan aplikasi lampu Angel Eyes dengan modul RGB Wi-Fi control yang bisa dikoneksikan dengan smartphone. Sedangkan untuk interior, mengadopsi Microzen LED T10 sehingga membuat tampilan dalam mobil semakin cantik menawan dan berkesan premium,” bilang Lily saat acara berlangsung.Posisi Runner Up ditempati Honda Civic FD1 milik Putu dengan konsep Street Racing yang menggunakan Autovision HID Tuner, Apex3R HB3 Diamond Blue dan hasil pengetesan sebesar 476 lux. Sedangkan posisi ketiga disinggahi oleh Honda Jazz milik Gung Esa dengan aplikasi Autovision HID Tuner untuk low dan high beam, DRL Flextube dan interior elegant dengan terapan LED roll keluaran Autovision. Untuk hasil test cahaya berada pada angka 415 lux.(UDA)