Trakindo Kenalkan Cat 320 GC & 320 Next Gen Versi Irit BBM

Sektor pertambangan dan proyek-proyek infrastruktur yang terus menggeliat di berbagai daerah mulai menunjukkan kecenderungan membaik, dan ikut memberikan angin segar bagi industri otomotif alat berat/heavy equipment di tanah air. Tren positif itu juga berdampak akan permintaan excavator baru yang kian meningkat.Hal itu pula yang mendorong PT Trakindo Utama, sebagai penyedia alat berat Caterpillar di Indonesia memperkenalkan hydraulic excavator generasi terbaru mereka, yakni Cat 320 GC dan 320 Next Gen yang dilengkapi teknologi terkini."Peluncuran Cat 320 GC dan 320 Next Gen bagian dari komitmen Trakindo dalam memberikan solusi terbaik dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar, yang diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan pertumbuhan ekonomi Indonesia," ucap Managing Director of PT Trakindo Utama, Ali R. Alhabsyi saat acara peluncuran di Trakindo Training Center Utama, Cileungsi, Bogor, Rabu (1/8/2018).“Sejak 2016 lalu, sektor infrastruktur dan tambang mulai menggeliat dan sepanjang 2017 market heavy equipmet mengalami peningkatan signifikan. Tahun ini market alat berat diprediksi mencapai 12.500 unit. Jumlah itu diperkirakan masih bisa meningkat 7 persen atau sekitar 17.000 unit," kata General Manager Marketing Forestry, Agriculture & Construction Trakindo, Rozy Andrianto di acara yang sama.Menghadapi perkembangan bisnis di sektor pertambangan dan infrastruktur, Ali mengklaim, Cat 320 GC dan 320 Next Gen sebagai hydraulic excavator kelas 20 ton itu memiliki berbagai keunggulanVarian Cat 320 GC Next Gen disebut lebih bertenaga, lebih lincah dan hemat bahan bakar, serta didesain memiliki biaya pemeliharaan yang lebih efisien hingga 15 persen dari pendahulunya. Sedangkan varian Cat 320 diklaim punya performa terbaik di kelasnya, serta hemat biaya operasional, mampu meningkatkan efesiensi dan akurasi kerja hingga 45 persen."Kami berikan Cat 320 GC garansi 13 liter per jam dan Cat 320 garansi 16 liter per jam. Jika konsumsi bahan bakarnya lebih dari itu, kami akan ganti selisihnya dan garansi berlaku selama satu tahun penggunaan," klaim Ali.Tahun ini permintaan akan alat berat diprediksi masih terus tumbuh sekitar 43 persen. Jasa konstruksi dan pertambangan masing-masing disebut berkontribusi sekitar 40 persen, akan kebutuhan excavator. Tapi tentu saja untuk berebut kue tersebut, Trakindo harus berbagi dengan pemain alat berat lainnya seperti United Tractor, Sumitomo, Trakindo, GMTractor dan Volvo. Apalagi masing-masing produk yang diluncurkan, sudah punya kelebihan yang dianggap pas buat perkerjaan yang mereka lakukan.(UDA)