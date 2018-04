Suzuki Ertiga Baru, Mengaspal 19 April 2018

Suzuki Indonesia tampaknya sudah bersiap untuk meluncurkan Ertiga baru dalam waktu dekat. Bahkan diketahui bahwa peluncurannya ini akan dilakukan pada 19 April 2018.Menurut informasi dari sumber terpercaya di Suzuki, disebutkan kalau peluncurannya bertepatan dengan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018. Tetapi hingga saat ini diakuinya untuk spesifikasi detailnya masih ditutup rapat-rapat."Bahkan untuk sales training akan dilakukan mendekati hari peluncuran," ujar informan kepadaKetika timmenanyakan ke salah satu tenaga penjual Suzuki, disebutkan kalau hingga saat ini dia juga belum mendapatkan informasi dari PT Suzuki Indomobil Sales selaku agen pemegang merek Suzuki di Indonesia. Bahkan untuk urusan harga juga belum diberitahukan."Versi terbaru belum tahu (New Ertiga), belum ada informasi dari SIS," ujarnya kepada timmelalui pesan singkatnya.Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu diketahui Suzuki sedang melakukan uji coba Ertiga. Meski masih berbalut stiker kamuflase, hanya banyak yang meyakini bahwa mobil tersebut adalah Ertiga baru.Bagian buntut ini memang terlihat lebih panjang dibandingkan mobil yang beredar saat ini. Hal ini untuk mengakomodir penumpang baris ketiga yang memang terbilang sempit.Ertiga anyar dibangun menggunakan platform terbaru Suzuki yakni Heartech. Untuk mesin rasanya tak akan ada perubahan, namun akan ada sedikit perbaikan performa dan efisiensi bahan bakar.Kira-kira Ertiga baru ini akan menyandang status New Ertiga atau All New Ertiga? Mari ditunggu saja penampilan perdananya.(UDA)