Hyundai Bakal Hadirkan Versi Performa Tinggi i30 N

Keinginan Hyundai untuk punya mobil kencang berperforma tinggi nampaknya bakal segera terwujud. Pabrikan mobil Korea Selatan itu pun telah menyatakan kesiapannya untuk menghadirkan mobil bergenre sport-nya pada akhir tahun ini.Adalah Hyundai ‘N’ performance yang dikembangkan berdasarkan basis i30. Huruf N melambangkan dan mewakili performa mobil sport yang lebih tinggi dibanding versi standarnya.Hyundai mengatakan N performance akan menjadi penantang di segmen hatchback, dan akan berhadapan dengan Peugeot 308 GTi, Ford Focus ST, serta Volkswagen Golf GTI."Seluruh ide yang dikembangkan pada i30N adalah untuk memperkuat merek Hyundai, untuk membawa lebih banyak emosi," kata penanggung jawab Hyundai’s racing and performance operations, Thomas Schemera kepada Autoevolution dalam wawancara baru-baru ini.Dikatakan, Hyundai i30 N bakal mengusung mesin 2.000 cc turbo bertenaga 247 daya kuda. Akselerasi dari 0-100 km per jam dapat ditempuhnya dalam 6,4 detik. Ada juga Performance Pack yang menawarkan suntikan tenaga mesin hingga 271 daya kuda. Berkat launch control akselerasinya dari 0-100 km per jam cukup 6,2 detik.Tenaga yang dihasilkan kedua mesin itu dihantarkan melalui transmisi manual enam percepatan, yang menghasilkan tenaga putar ke roda hingga 352 Nm, dengan kecepatan maskimum yang bisa tembus 250 km per jam. Hyundai i30 N dilengkapi dengan mode berkendara Eco, Normal, Sport dan N, yang disesuaikan dengan suspensi, berat kemudi dan responsivitas gas.Di bagian belakang terdapat spoiler yang disebut bisa membantu meningkatkan downforce mobil, dan ventilasi besar untuk pendinginan mesin yang lebih maksimal. Ditambah pemasangan variable valve exhaust terbaru, dengan suara knalpot terdengar lebih agresif hanya dengan menekan sebuah tombol. Sementara di dalam kabin mengaplikasikan jok dan setir bergaya racing.Diketahui, Hyundai i30 N telah melewati serangkain pengujian di lintasan balap sirkuit Nürburgring, sejauh 10.000 km. Sayangnya Hyundai belum mengumumkan harga resmi i30 N.Jika dibandingkan dengan rivalnya yaitu Golf GTI dan Peugeot 308 GTI, rasanya mobil dari pabrikan Korea itu, punya daya tarik dari sisi desain. Terlihat sangat sporty dan siap untuk diajak ngebut di lintasan.(UDA)