Begini Tampang Kembaran Toyota Supra Versi BMW

Toyota sudah memamerkan All New Toyota Supra di Goodwood Festival of Speed tahun lalu. Kali ini giliran BMW yang memamerkan kembaran Supra tersebut.Whichcar menjelaskan New BMW Z4 akan menjadi saudara kembar dari All New Supra terbaru. Nantinya sportcar tersebut bakal tampil perdana di Peeble Beach Concours d’Elegance pada 23 Agustus 2018.Cuma jelang perkenalannya, sudah bocor penampakan New Z4 di dunia maya. Bahkan penampakannya sangat jelas tanpa balutan stiker kamuflase.Secara keseluruhan desainnya mirip dengan konsep awalnya. Hanya saja ada sejumlah penyesuaian yang dilakukan, sehingga ada beberapa detail yang berubah.Fascia depan mengalami ubahan intake bawah yang menggunakan panel spoiler lebih besar dari versi konsep. Grille kemudian dilabur dengan kelir hitam.Kemudian lampu depan dibuat lebih membulat. Sedangkan di bagian samping ada perubahan di bentuk spion dan handle pintu yang absen di versi konsep.Buritan New Z4 mengadopsi desain mirip dengan Seri-8 terbaru, melalui bentuk lampu belakang yang ramping dan memanjang, diikuti dengan lekukan kecil seperti ducktail di pintu bagasinya. Spoiler juga sedikit mendapatkan ubahan untuk menyesuaikan dengan desain buritan.Toyota dan BMW memang bekerja sama untuk mengembangkan All New Supra dan New Z4. Hanya saja Toyota memproduksi untuk varian atap tertutup, dan BMW dengan model convertible. Kalau begini, lebih ganteng All New Supra atau New Z4?(UDA)