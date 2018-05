Angka Kecil, Toyota: Penjualan CH-R Sesuai Target

Toyota Indonesia baru saja meluncurkan CH-R sebagai lini produk terbaru mereka. Mereka mengakui penjualan mobil ini sudah sesuai dengan target yang mereka canangkan sedari awal.Public Relations Manager PT Toyota Astra Motor, Rouli Sijabat, membeberkan per 2 Mei 2018 (22 hari sejak diluncurkan) sudah ada 126 surat pemesanan kendaraan (SPK) se-nasional. Hal ini dinilai sejalan dengan target awal per bulan mencapai 140 per bulan."Sekali lagi kami bersyukur bisa mencapai target tersebut. Ini berarti sesuai dengan target yang kita tetapkan di awal," ujar Rouli pada Kamis (3/5/2018) di Jimbaran Ancol Jakarta.Jika dirinci penjualan crossover terbaru ini terpesan 70 persen oleh warga Jabodetabek. Selanjutnya terpesan di Jawa Timur, Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.Kemudian soal warna juga 70 persen banyak terpesan model single tone. Rata-rata warna yang terpesan seperti putih, hitam, dan perak.Untuk terus meningkatkan penjualan, sejumlah aktivitas juga akan dilakukan. Rencananya pabrikan nomor satu di Indonesia ini akan mengadakan launching di berbagai daerah di Indonesia."Toyota akan mendatangi lima daerah di Indonesia. Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar akan ada regional launching dan customer gathering," sambung Rouli.(UDA)