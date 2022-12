Kaleidoskop 2022: Daftar Mobil Listrik yang Melantai di Indonesia Beserta Harga (Part 1)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(PRI)

Jakarta: Industri otomotif mulai bergerak ke arah elektrifikasi. Sederet pabrikan otomotif pun mulai gencar meluncurkan line up kendaraan listrik mereka.Terbukti, di sepanjang tahun 2022, hampir semua brand berlomba memperkenalkan mobil elektrifikasi mereka.Ada yang memulai dengan kendaraan hybrid, namun tak sedikit pula yang langsung merilis kendaraan listrik berbasis baterai. Kemudian, beberapa brand lain hanya memperkenalkan namun belum resmi menjual.Tak hanya itu, pabrikan otomotif seperti Hyundai dan Wuling bahkan sudah memproduksi mobil listrik mereka untuk pasar Indonesia. Hal ini menjadi bukti kalau Indonesia memang diproyeksikan menjadi pasar potensial untuk mobil listrik.Berikut ini daftar mobil-mobil listrik yang melantai di tahun 2022: Hyundai Ioniq 5 diluncurkan pada Maret 2022, tepatnya di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) yang berlangsung di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.Mobil listrik asal Jenama Korea Selatan ini sudah diproduksi di Indonesia. Hyundai Ioniq 5 dijual mulai dari harga Rp748 juta (standar), sedangkan tipe tertinggi (long range) dibanderol seharga Rp859 juta.MINI Indonesia mencoba melakukan penetrasi dengan menggoda penggemar fanatiknya lewat model listrik MINI Electric yang diluncurkan pada bulan Juni 2022 lalu.Mobil ini tetap menawarkan performa lewat penggunaan motor listrik dan baterai lithium ion. Tenaga dengan 184 daya kuda dan torsi 270 Nm. Akselerasi 0 - 100 kilometer per jam bisa ditempuh 7,3 detik saja.MINI menawarkan Electric Collection di angka Rp955 juta dan Mini Electric di angka Rp945 juta (off the road). Harga ini juga termasuk charging wallbox dan pemasangan, kabel untuk pengisian daya di tempat umum, dan travel charger. Wuling Air EV secara resmi diluncurkan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di ICE, BSD bulan Agustus 2022 lalu.Mobil listrik ini terbilang fenomenal, pasalnya Air EV mendobrak stigma 'mobil listrik harus mahal'.Berbeda dengan line up mobil setrum lainnya yang sudah dijual, Air EV yang juga diproduksi di Indonesia menawarkan harga ekonomis.Soal harga, mobil listrik berdimensi mungil ini dibanderol Rp238 juta untuk varian Sandard Range, Rp295 juta varian Long Range dan Rp311 juta untuk varian Long Range.BMW Indonesia meluncurkan mobil listrik BMW iX di GIIAS bulan Agustus 2022. BMW iX menyasar konsumen premium.Dalam kondisi baterai penuh, BMW iX mampu menempuh jarak hingga 420 km. Pengisian dari 0 persen hingga 80 persen dapat selesai dengan waktu kurang dari 34 menit.Terkait harga, BMW iX xDrive40 dijual dengan harga Rp 2,267 miliar off the road.BMW i4 diluncurkan berbarengan dengan iX pada ajang GIIAS 2022, Agustus 2022. BMW i4 merupakan model gran coupe empat pintu yang dibekali teknologi BMW eDrive generasi kelima.Model yang tersedia di Indonesia hanya satu, yaitu BMW i4 eDrive40 yang menghasilkan tenaga 340 HP dan mampu berakselerasi dari 0 - 100 km per jam dalam waktu 5,7 detik.BMW i4 eDrive40 dibanderol Rp1,997 miliar off the road.