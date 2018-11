Sering Dapat 5 Bintang Uji Tabrak, Toyota Juarai ASEAN NCAP Award

Perbaikan yang dilakukan Toyota untuk lini produknya, saat ini sudah sangat baik. Terutama untuk sisi keselamatan pengemudi dan penumpangnya. Atas komitmen mengedepankan prinsip keselamatan tersebut, Toyota pun didaulat sebagai brand di posisi teratas di ASEAN New Car Assesment Program for South East Asia Countries (ASEAN NCAP).Dalam ASEAN NCAP GrandPrix Award 2018 yang pelaksanaannya dilakukan setiap 2 tahun sekali ini, Toyota meraih The Most 5 Star Brand (2017-2018). Penghargaan itu diberikan karena fitur keselamatan untuk pengemudi dan penumpang yang disematkan di mobil-mobil baru yang diluncurkan Toyota, paling banyak mendapatkan rating tertinggi 5 bintang NCAP dalam dua tahun berturut.Selain itu, pada ajang yang pelaksanaannya bersamaan dengan ASEAN Automobile Safety Forum ke-10 (13-15/11/2018) di Karawang Jawa Barat ini, dua produk Toyota di segmen sedan dan SUV yaitu Vios dan Rush berhasil mendapat ASEAN NCAP Excellent Award untuk Continous Safety Improvement.Upaya Toyota terhadap Vios dinilai serius dalam meningkatan keselamatan penumpang. Tahun ini meraih rating penilaian 5 bintang setelah sebelumnya di 2012 meraih 4 bintang NCAP.Upaya yang sama juga dilakukan brand tersebut terhadap Rush sehingga pada 2018 ini juga meraih rating 5 bintang NCAP setelah sebelumnya di 2014 lalu memperoleh rating penilaian 4 bintang.Sementara Toyota C-HR yang baru diluncurkan di Indonesia awal tahun ini juga sukses meraih ASEAN NCAP untuk kategori Best Adult Occupant Protection (AOP) Award dengan rating 5 bintang. Sebelumnya di Mei 2018 lalu juga tertinggi dalam perlindungan pengemudi dan penumpang anak-anak (Child Occupant Protection/COP).Penghargaan lain untuk Toyota adalah semangat Kaizen-nya memprioritaskan unsur safety bagi mobil-mobil yang diproduksinya. “Melakukan improvement terhadap produk dan fitur keselamatan di setiap mobil baru adalah bagian nilai tradisi Kaizen yang kami pegang di Toyota. Kami bersyukur, apa yang kami lakukan tersebut mendapat apresiasi tinggi ASEAN NCAP,” kata President Director PT Toyota-Astra Motor, Henry Tanoto dalam keterangan resminya.(UDA)