Gaya Modern New Hyundai Tucson 2019

Hyundai memperkenalkan New Tucson model year 2019 untuk wilayah Amerika Serikat. Mobil ini mendapatkan penyegaran penampilan dengan gaya modern saat ini. Secara keseluruhan pabrikan asal Korea Selatan ini masih mempertahankan gaya crossover-nya.Hanya saja bagian fascia depan berbeda dengan bentuk grill baru, lampu depan yang dibuat pipih dikombinasikan dengan LED DRL, dan sejumlah lekukan di-body mobil.Kemudian melihat ke bawah, ada perubahan di bagian pelek yang kini menggunakan model palang kipas berukuran 18 inci. Tidak ketinggalan juga bentuk knalpot diubah.Berlaih ke bagian kabin, ada sejumlah perubahan di dasbor, panel instrumen, dan jok dengan balutan kulit. Meski minim perubahan desain interior, Hyundai lebih menekankan kepada penambahan fitur konektivitas di dalamnya.Perangkat hiburannya sudah terintegrasi dengan Apple CarPlay, Android Auto, dan Blue Link® Connected Car System. Hyundai pun memanjakan penumpang belakang dengan USB charger serta Qi wireless charging yang bisa digunakan oleh gawai berbasis iOS dan Android.urusan tenaga, saudara Kia ini menawarkan New Tucson dengan mesin 2.000 cc empat silinder bertenaga 164 daya kuda (dk) dan torsi 204 nm, dan 2.400 cc bertenaga 181 dk dan torsi 237 nm. Keduanya dipadukan dengan transmisi enam-percepatan otomatis dan mengemudi semakin menyenangkan dengan adanya fitur shifttronic.Membahas keamanan suda pasti New Tucson dilengkapi dengan Hyundai Tucson adalah Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Keeping Assist (LKA), hingga fitur Smart Cruise Control with Stop-and-Go. Sistem FCA dirancang untuk membantu mendeteksi dan memantau kendaraan di depan dan memperingatkan pengemudi jika ada kemungkinan terjadinya tabrakan. Sementara LKA mendeteksi jalur di jalan dan membantu kontrol kemudi jika kendaraan keluar dari jalur.Hyundai dikabarkan akan mulai menjual New Tucson di 2018. Hanay saja hingga saat ini mereka belum mengumumkan harganya.(UDA)