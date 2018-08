All New Hyundai Santa Fe Resmi Mengaspal

Hyundai global belum lama ini merilis All New Santa Fe. Kini model sport utility vihicle (SUV) teranyar pabrikan Korea Selatan itu memperlihatkan penampakannya ke publik Indonesia.All New Hyundai Santa Fe ini mendapat sejumlah perubahan baru. Terlihat dari desain twin headlight yang ramping alias sipit dan kisi-kisi baru untuk mengubah wajah depan SUV khas signature Hyundai.Di bagian belakang All New Santa Fe juga mendapat desain baru, dengan pemasagan lampu yang lebih ramping dengan banyak hiasan krom.All New Hyundai Santa Fe hadir dalam 2 varian, yaitu GLS dan XG untuk varian tertingi. Yaitu bensin 2.4 MPi D-CVVT dengan transmisi automatic shiftronic-6 speed, dan diesel R2.2 CRDi EVGTurbo dengan transmisi automatic shiftronic-8 speed."Ini merupakan komitmen kami untuk menghadirkan mobil Hyundai Santa Fe generasi keempat yang memiliki desain dan kualitas global," kata President Director HMI, Mukiat Sutikno, di GIIAS 2018, ICE, BSD City, Tangerang, Kamis 2 Agustus 2018.All New Santa Fee varian GLS bensin dibanderol seharga Rp499 juta dan untuk mesin diesel CRDi dilabeli Rp549 juta. Sedangkan untuk varian XG bensin dibanderol Rp520 juta, dan CRDi Rp569 juta.(UDA)