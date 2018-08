All New Ertiga Versi 'Kekar', Nongol di Makassar

Performa penjualan Suzuki All New Ertiga sejak diluncurkan, memang masih jadi penyanggah terbesar penjualan Suzuki mobil di Indonesia selain Ignis di segmen city car. Tak ingin momentum ini terlewat begitu saja, Suzuki pun menampilkan mobil keluarga itu dengan versi berbeda yang tampil lebih kekar.Dikatakan sebagai varian yang kekar, lantaran Suzuki telah mengganti kaki-kakinya dengan versi yang lebih ciamik dari sisi tampilan. Meski tidak melakukan ubahan di sektor lain seperti setup suspensi dan ECU, namun pergantian ukuran ban tapak lebar dengan komposisi ring 17 inci dan jenis pelek yang terpasang mampu mengubah tampilannya jadi lebih 'macho'."Ini adalah ubahan yang memang sengaja kami berikan untuk mobil ini, jadi konsumen punya pilihan lain untuk tampil berbeda. Karena mobil ini cukup banyak diminati masyarakat di Makassar, makanya kami memberikan pembeda yang membuatnya tampil unik," klaim Marketing PT Megahputra Sejahtera, Muhammad Said saat memberikan keterangan persnya kepada medcom.id.Melalui pameran otomotif GIIAS yang berlangsung mulai Selasa-Minggu (21-26/8/2018), mereka tak hanya memboyong All New Ertiga dengan variasi unik, namun juga beberapa jagoan mereka lainnya. Misalnya All New Baleno dengan tampilan khas sporty-nya bahkan jagoan mereka di segmen city car yaitu Ignis.Sayangnya, mereka tak memboyong Suzuki Jimny terbaru yang tampil di GIIAS nasional dua pekan lalu. Padahal potensi pasar Jimny di Sulawesi Selatan, Barat hingga wilayah lainnya di Indonesia Timur, juga cukup besar."Kami fokus memberikan penawaran terbaik untuk produk kami. Lantaran rata-rata karakter konsumen di Sulawesi, ingin membeli mobil terbaru dengan harga terbaik. Kemudian down payment terendah hingga cicilan kecil atau cashback yang besar. Makanya kami memilih untuk memainkan strategi pemasaran seperti itu."Namun bagi Anda yang tertarik melakukan pengetesan unitnya, sebaiknya tidak berharap versi kekar All New Ertiga yang tersaji. Lantaran paket tersebut khusus untuk penjualan saja. Sementara untuk varian yang tersedia unit test drive-nya, adalah varian regulasi sesuai dengan tipenya (manual atau otomatis).(UDA)