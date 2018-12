Mercedes-Benz Pastikan New C-Class Rakitan Bogor

Mercedes-Benz Indonesia baru saja meluncurkan C-Class jelang akhir tahun. Bahkan pabrikan asal Jerman ini memastikan New C-Class yang akan memasok pasar otomotif Indonesia merupakan hasil rakitan pabrik di dalam negeri.Presdent & CEO PT Mercedes-Benz Indonesia, Gunter Hafele, menjelaskan New C-Class akan dirakit di pabrik Mercedes-Benz yang berada di fasilitas perakitan Wanaherang, Bogor, Jawa Barat. Strategi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sedan premium ini nantinya bisa memenuhi permintaan di dalam negeri."Kami merasa sangat bangga dimulainya produksi New C-Class di pabrik Mercedes-Benz Wanaherang. Melalui pabrik perakitan ini, Mercedes-Benz Indonesia mampu mendekatkan diri dengan pasar domestrik dan memungkinkan kamu menanggapi pemrintaan pelanggan akan mobil penumpang premium Mercedes-Benz secara fleksibel," ujar Gunter Hafele melalui keterangan resminya.President Director & CEO PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Roelof Lamberts, menambahkan bahwa C-Class merupakan model terlaris yang dimiliki Mercedes-Benz. Bahkan disebutkan pula rival BMW Seri-3 ini sudah terjual lebih dari 415 ribu unit di berbagai negara."Kami mempersembahkan New C-Class yang telah mendapatkan sambutan sangat baik dari para pelanggan kami sejak diperkenalkan di Indonesia pada 2014. Sejauh ini C-Class telah menjadi model terlaaris kami dengan kontribusi sebesar 26 persen dari total penjualan di Indonesia," kata Roelof Lamberts.Perakitan untuk C-Class di pabrik Wanaherang kini praktis memasuki tahun kelima. Kini total, fasilitas perakitan di Wanaherang Bogor ini merakit enam model yakni C-Class, E-Class, S-Class, GLC, GLE, dan GLES. Kemudian ada juga tiga sasis bus dan truk Axor yang dimulai 2017.Di Indonesia, C-Class terbagi atas dua varian yakni C 200 EQ Boost Avantgarde Line dan C 300 AMG Line. Konsumen bisa meminang keduanya per Januari 2019, dengan banderiol C200 EQ Boost Avantgarde Line senilai Rp865 juta (off the road) dan C300 AMG Line di angka Rp985 juta (off the road).(UDA)