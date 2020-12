Tips Otomotif

Mengenal Tipe-Tipe Rest Area di Jalan Tol

Ekawan Raharja • 31 Desember 2020 17:00









Jakarta: Menjelang akhir tahun 2020, banyak masyarakat yang memanfaatkan momen ini untuk melakukan perjalanan keluar kota melalui jalan tol. Bagi yang melakukan perjalanan jarak jauh melalui tol, khususnya Trans Jawa, diharapkan jangan lupa untuk beristirahat di rest area untuk menghindari kelelahan selama perjalanan.



Nah setiap rest area yang dibangun oleh pengelola jalan tol memiliki luas lahan yang berbeda-beda, dan tentunya juga fasilitasnya tidak sama. Kehadiran rest area terbagi menjadi tiga tipe, yaitu rest area tipe A, B, dan C yang masing-masing memiliki fasilitas pendukung yang telah siap digunakan.



Setidaknya ada 75 unit fasilitas rest area di jalan tol Trans Jawa yang tersebar di setiap titik pemberhentian dari Merak hingga Surabaya. Masing-masing ada 32 rest area Tipe A, 22 rest area Tipe B, dan 21 rest area Tipe C.



Sementara di ruas Trans Sumatera hanya ada rest area Tipe C karena sejumlah tol masih bersifat fungsional. Di antaranya di ruas Bakauheni – Terbanggi Besar terdapat 6 rest area, ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung terdapat 6 rest area, dan di ruas Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi terdapat 2 rest area.



Nah apakah Anda sudah paham perbedaan masing-masing tipe Rest Area ini? Seva.id melalui laman resminya mencoba menjabarkan perbedaan ketiga tipe rest area ini.

Rest Area Tipe A Rest area A cenderung lebih luas dibandingkan dengan tipe lainnya. Bahkan dari segi fasilitas juga lebih lengkap, yakni meliputi pusat anjungan tunai mandiri (ATM Center) dengan fasilitas isi ulang kartu tol, dan toilet.



Selain itu sebagai penunjang ada juga fasilitas klinik kesehatan, bengkel, warung atau kios, minimarket, mushola, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), restoran, ruang terbuka hijau, dan sarana tempat parkir yang luas.

Rest Area Tipe B Selanjutnya untuk rest area B, memiliki luas area yang lebih kecil dibandingkan tipe A. Untuk fasilitas rest area yang disediakan meliputi ATM center dengan fasilitas isi ulang kartu tol, toilet, warung atau kios, minimarket, mushola, restoran, ruang terbuka hijau, dan sarana tempat parkir.

Rest Area Tipe C Sementara, untuk yang paling kecil adalah rest area tipe C yang fasilitasnya tidak selengkap rest area tipe A dan tipe B. Biasanya hanya meliputi toilet,warung atau kios,mushola, dan sarana tempat parkir yang bersifat sementara.



Bahkan terkadang fasilitas rest area Tipe C hanya dioperasikan pada saat-saat tertentu seperti saat libur panjang, libur hari raya, dan lain-lain.



Nah bagaimana dengan perjalanan Anda, sudah tahu akan berhenti di rest area mana saja untuk memulihkan tenaga agar bisa menyelesaikan perjalanan dengan aman dan nyaman?



(ERA)