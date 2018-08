Jaguar Siap Produksi Mobil Listrik E-Type Zero Bergaya Klasik

Respon publik yang positif mendorong Jaguar untuk membawa E-Type Zero atau mobil bertenaga listrik klasiknya ke dalam jalur produksi. Terlebih E-Type Zero concept kian dikenal publik setelah dipakai dalam pernikahan Pangeran Harry, Mei lalu.Selain menggunakan tenaga listrik dan penyematan teknologi terkini seperti infotainment touchscreen dan lampu LED, E-Type Zero bakal mempertahankan model aslinya yang bergaya klasik.Dikatakan, para insinyur Jaguar juga bakal mendesain kemasan powertrain listrik yang sesuai dengan roda gigi asli, agar tidak mengganggu karakteristik penanganan mobil asli.Menurut pabrikan mobil Inggris, E-Type Zero banyak mengadopsi komponen milik Jaguar I-Pace, dan menargetkan jangkauan listrik sejauh 170 mil dengan waktu pengisian berkisar sekitar enam jam, tergantung sumber pengisian.Mobil sport E-Type Zero bakal didukung mesin pembakaran internal inline-six, transmisi empat kecepatan untuk motor listrik, baterai 40 kwh dan gigi reduksi kecepatan tunggal.Jaguar menargetkan E-Type Zero produksi pertamanya bisa diperkenalkan pada musim panas 2020. Selain unit produksi baru, Jaguar juga akan menyediakan layanan konversi mobil E-Type klasik keluaran model lawas.(UDA)