Butuh Tiga Hari Merakit Satu Unit MINI New Countryman

Setelah mengungkap unit mobil yang dirakit lokal di hadapan publik tanah air pada Agustus lalu, kini BMW Group Indonesia mengajak jurnalis untuk mengintip dapur perakitan New MINI Cooper Countryman.Dalam penjelasannya, BMW Group Indonesia membeberkan jika kehadiran New MINI Countryman rakitan lokal perdananya ini jadi bagian sejarah brand MINI, sekaligus menandai pelepasan unit final dari batch pertama produksi New MINI Countryman.Presiden Direktur PT Gaya Motor, Ary Mariano mengatakan, perlu proses yang cukup panjang untuk mewujudkan hal ini, mulai dari perencanaan, pengembangan dan investasi, hingga akhirnya perakitan New MINI Countryman bisa terlaksana di pabrik BMW Group Production Network 2, PT Gaya Motor di Sunter, Jakarta Utara."MINI adalah brand ikonik dengan sejarah yang sangat kaya dan penggemar yang loyal. Ini merupakan sejarah baru bagi kami maupun industri otomotif di Indonesia secara keseluruhan," ucap Ary di pabrik BMW Sunter, Jakarta, Kamis 6 September 2018.Dikatakan, pabrik perakitan MINI New Countryman mampu memproduksi 48 unit dalam sepekan, yang terbagi atas dua model, yakni 24 unit MINI Cooper Countryman dan 24 MINI Cooper Countryman Sport. Sedangkan untuk merakit satu unit MINI dibutuhkan waktu 3 hari.Dengan begitu, apa yang dilakukan BMW Group Indonesia menambah panjang daftar brand mobil rakitan lokal atau completely knock down (CKD). Hal ini yang juga sudah dilakukan rival sejatinya asal Jerman, yankni Mercedes-Benz yang merakit lokal beberapa modelnya.Sebagai model yang paling bongsor di keluarga MINI, New Countryman disebut punya spesifikasi paling tinggi jika dibandingkan dengan model lainnya, mulai dari performa mesin, fitur dan banyak lagi.Bos BMW Group itu juga mengklaim jika New MINI Cooper Countryman dan MINI Cooper S Countryman Sports rakitan lokalnya punya kelebihan, dan handal tak hanya untuk penggunaan di jalan raya, tapi juga bisa diajak untuk melibas medan off-road. Label harga New MINI Cooper Countryman lRp599 juta dan MINI Cooper S Countryman Sports Rp769 juta, on the road Jakarta.(UDA)